Сергей ШЕСТАКОВ: «Проблема не в сопернике, а в нас самих»

Игрок «Олимпика» Сергей Шестаков подвел итоги матча 10 тура УПЛ против «Стали» (1:1).

«Мы давно не побеждали, хотели взять три очка и подняться в турнирной таблице, ведь там многое поменялось за последние туры. Играли хорошо, создавали моменты, не могу сказать, что мы сыграли плохо. Соперник пару раз только угрожал нашим воротам, но забил один гол. Проблема не в сопернике, а в нас самих. Реализация хромает, даже защитники шли вперед. Бывают такие дни, не фартовые. Посмотрите вчерашний матч «Динамо» и «Вереса», где киевляне 20 раз били по воротам, но тоже не смогли победить. Им также не везло, вот и нам сегодня тоже не повезло. В таблицу смотреть пока рано, там большая плотность и любая победа позволит подняться выше. Надо стараться реализовывать моменты. Тогда и победы придут», — сказал Шестаков.