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Немецкий журнал потроллил Коноплянку за промах в матче с Хоффенхаймом

Украинский футболист «Шальке» из выгодной позиции попал в перекладину

  • 25.09.2017 08:43
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка

Немецкое спортивное издание «11 Freunde» посмеялось над 27-летним украинским полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой за его промах в матче с «Хоффенхаймом» (0:2).

На 50-й минуте встречи Коноплянка оказался в выгодной позиции перед воротами, но попал в перекладину.

После этого в твиттере «11 Freunde» появилась шутливая запись: «Евгений Коноплянка перед воротами».

Источник — Sport.ua

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