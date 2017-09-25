Немецкий журнал потроллил Коноплянку за промах в матче с Хоффенхаймом

Немецкое спортивное издание «11 Freunde» посмеялось над 27-летним украинским полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой за его промах в матче с «Хоффенхаймом» (0:2).
На 50-й минуте встречи Коноплянка оказался в выгодной позиции перед воротами, но попал в перекладину.
После этого в твиттере «11 Freunde» появилась шутливая запись: «Евгений Коноплянка перед воротами».
Yevhen Konoplyanka vor dem Tor. #11konf #TSGS04 pic.twitter.com/pjr8KQ4QFD— 11FREUNDE_de (@11Freunde_de) 23 сентября 2017 г.
Источник — Sport.ua
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