Иван СОНДЕЙ: «Допустили глупую ошибку и пропустили гол»

Футболист «Олимпика» Иван Сондей прокомментировал итоги матча 10 тура УПЛ против «Стали» (1:1).
«Эмоции остались отрицательные. Мы должны были выигрывать этот матч, полностью переигрывали соперника, но допустили глупую ошибку при стандарте и пропустили гол. Хорошо, что хотя бы сравняли счет во втором тайме. У нас было много моментов как в первом, так и во втором тайме, должны были еще до перерыва снимать все вопросы. Но нет реализации. Нам не хватает хладнокровия и где-то мастерства. Будем работать над этим. Мы не выигрываем уже пять матчей, потеряли за это время много важных очков. Надеюсь, в следующем туре прервем безвыигрышную серию и наконец-то добудем победу», — отметил Сондей.
Источник — ФК Олимпик
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