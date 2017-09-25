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Иван СОНДЕЙ: «Допустили глупую ошибку и пропустили гол»

Игрок «Олимпика» разочарован ничьей со «Сталью» (1:1)

  • 25.09.2017 08:26
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ФК Олимпик. Иван Сондей
© ФК Олимпик. Иван Сондей

Футболист «Олимпика» Иван Сондей прокомментировал итоги матча 10 тура УПЛ против «Стали» (1:1).

«Эмоции остались отрицательные. Мы должны были выигрывать этот матч, полностью переигрывали соперника, но допустили глупую ошибку при стандарте и пропустили гол. Хорошо, что хотя бы сравняли счет во втором тайме. У нас было много моментов как в первом, так и во втором тайме, должны были еще до перерыва снимать все вопросы. Но нет реализации. Нам не хватает хладнокровия и где-то мастерства. Будем работать над этим. Мы не выигрываем уже пять матчей, потеряли за это время много важных очков. Надеюсь, в следующем туре прервем безвыигрышную серию и наконец-то добудем победу», — отметил Сондей.

Источник — ФК Олимпик

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