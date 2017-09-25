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ВИДЕО ДНЯ. Вратарь Спарты отбил четыре удара за пять секунд

Рой Кортсмит выдал серию невероятных сэйвов в матче против «Ден Хаага»

  • 25.09.2017 07:50
  • 839 просмотров
  • 5 комментария
Метки
waterwegsport.nl. Рой Кортсмит
© waterwegsport.nl. Рой Кортсмит

25-летний голкипер «Спарты» из Роттердама Рой Кортсмит в поединке чемпионата Нидерландов против «Ден Хаага» выдал фантастическую серию из четырех сэйвов подряд.

На 55 минуте матча при счете 1:0 в пользу «Ден Хаага» по воротам Кортсмита за пять секунд было нанесено четыре точных удара подряд, вратарь справился со всеми.

Несмотря на героизм голкипера, «Ден Хааг» одержал победу со счетом 1:0.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ptl9188
      ptl9188, 25.09.2017 08:08
    +1
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    epikaey
    online
      epikaey, 25.09.2017 08:13
    0
    мало того что все удары в него летели , так он еще все перед собой отбивал
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    Александр Дешин
      Александр Дешин, 25.09.2017 08:14
    +1
    зверь
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    okeyius
    online
      okeyius, 25.09.2017 08:17
    +2
    epikaey, 25.09.2017 08:13
    мало того что все удары в него летели , так он еще все перед собой отбивал
    та он не отбивал - он лицо защищал
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2017 08:44
    0
    Смотрится прикольно, но нормальный вратарь на уровне условного рефлекса должен отбивать мяч куда угодно, но только не перед собой.
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