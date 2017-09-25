ВИДЕО ДНЯ. Вратарь Спарты отбил четыре удара за пять секунд

25-летний голкипер «Спарты» из Роттердама Рой Кортсмит в поединке чемпионата Нидерландов против «Ден Хаага» выдал фантастическую серию из четырех сэйвов подряд.
На 55 минуте матча при счете 1:0 в пользу «Ден Хаага» по воротам Кортсмита за пять секунд было нанесено четыре точных удара подряд, вратарь справился со всеми.
Несмотря на героизм голкипера, «Ден Хааг» одержал победу со счетом 1:0.
Sparta goalkeeper Roy Hordsmit makes 4 point blank saves in a matter of seconds against ADO Den Haag. pic.twitter.com/KOXycb9svP— Ball Street (@BallStreet) 24 сентября 2017 г.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.