ВИДЕО ДНЯ. Вратарь Спарты отбил четыре удара за пять секунд

25-летний голкипер «Спарты» из Роттердама Рой Кортсмит в поединке чемпионата Нидерландов против «Ден Хаага» выдал фантастическую серию из четырех сэйвов подряд.

На 55 минуте матча при счете 1:0 в пользу «Ден Хаага» по воротам Кортсмита за пять секунд было нанесено четыре точных удара подряд, вратарь справился со всеми.

Несмотря на героизм голкипера, «Ден Хааг» одержал победу со счетом 1:0.

Sparta goalkeeper Roy Hordsmit makes 4 point blank saves in a matter of seconds against ADO Den Haag. pic.twitter.com/KOXycb9svP