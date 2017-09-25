Альваро МОРАТА: «Челси победил и может думать о Лиге чемпионов»

Альваро Мората очень рад сделать свой первый хет-трик за «Челси», оформив который он помог команде одержать уверенную победу над «Стоуком» со счетом 4:0.



Испанец открыл счет уже в первые 90 секунд и задал отличный темп матчу, а затем он добавил еще два мяча после того, как Педро удвоил преимущество в первом тайме.



В начале сезона Монета забил три гола головой за «Челси», и он уже отмечал ранее, что был бы рад начать забивать ногами. И рванув на передачу Сезара Аспиликуэты, он именно это и сделал: подхватил мяч и отправил его в сетку ворот Джэка Батленда ударом с правой ноги. Второй гол стал результатом сольного прохода, который продемонстрировал скорость и мощь нападающего: получив мяч, форвард ушел от Глена Джонсона и Даррена Флетчера и аккуратно отправил снаряд в дальний угол. Третий гол он забил после передачи Сезара Аспиликуэты, скинувшего мяч на Морату в шести метрах от ворот.



Хет-трик стал отличной наградой за крайне напряженную работу в матче со «Стоуком», который активно прессинговал «Челси» и не позволял создавать моменты, однако те немногие шансы, что «синие» создавали, они использовали с ювелирной точностью.



«Это футбол. Иногда мяч не залетает в ворота, например, как в матче с «Арсеналом», а сегодня у нас было два момента, и они завершились двумя голами», — сказала нападающий о моментах в первом тайме.



«Мы показали всей АПЛ, что «Челси» борется за титул, и мы хотим стать чемпионами».



«Самое важное, что мы победили. На этом стадионе сложно играть, но мы победили, и теперь мы можем думать о Лиге Чемпионов».