Владислав ХОМУТОВ: «Все очень огорчены этой ничьей»

Футболист «Олимпика» Владислав Хомутов прокомментировал ничью со «Сталью» (1:1) в матче 10 тура чемпионата Украины.
«Внутри какое-то опустошение, эмоций нет. Все очень огорчены этой ничьей. Теперь не остается ничего, кроме как настраиваться на следующую игру. Тренер просил найти свой момент в атаке, помочь по возможности у своих ворот. Но свои моменты мы так и не реализовали. Значит, нужно больше трудиться на тренировках. У меня был свой шанс отличиться, вроде здорово выпрыгнул, но пробил прямо во вратаря. Если бы чуть в сторону – был бы гол. Ничего, буду работать. У нас непредсказуемый чемпионат, сложно что-то предугадать сейчас, пока рано говорить о топ-6. Нужно побеждать в каждом матче, тем более сейчас идут ключевые игры», — отметил Хомутов.
Источник — ФК Олимпик
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