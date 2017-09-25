Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владислав ХОМУТОВ: «Все очень огорчены этой ничьей»

Игрок «Олимпика» подвел итоги встречи со «Сталью» (1:1)

  • 25.09.2017 07:22
  • 141 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Владислав Хомутов
© ФК Олимпик. Владислав Хомутов

Футболист «Олимпика» Владислав Хомутов прокомментировал ничью со «Сталью» (1:1) в матче 10 тура чемпионата Украины.

«Внутри какое-то опустошение, эмоций нет. Все очень огорчены этой ничьей. Теперь не остается ничего, кроме как настраиваться на следующую игру. Тренер просил найти свой момент в атаке, помочь по возможности у своих ворот. Но свои моменты мы так и не реализовали. Значит, нужно больше трудиться на тренировках. У меня был свой шанс отличиться, вроде здорово выпрыгнул, но пробил прямо во вратаря. Если бы чуть в сторону – был бы гол. Ничего, буду работать. У нас непредсказуемый чемпионат, сложно что-то предугадать сейчас, пока рано говорить о топ-6. Нужно побеждать в каждом матче, тем более сейчас идут ключевые игры», — отметил Хомутов.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.