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10-й тур
Карпаты
1:1
Черноморец
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: Розуміли, що Карпати не в найкращому психологічному стані

«Карпати» – «Чорноморець» – 1:1. Післяматчева прес-конференція головного тренера «моряків»

  • 24.09.2017 23:53
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Олег ДУЛУБ: Розуміли, що Карпати не в найкращому психологічному стані

Головний тренер «Чорноморця» Олег Дулуб:

– Такі матчі не бувають красивими, адже грають команди з нижньої частини турнірної таблиці, всім потрібні очки. По напруженню поєдинок сподобався.
 
– Що відчули, коли приїхали на колишній домашній стадіон?
– Більше скажу, я переплутав роздягальню. Після «Карпат» у мене тільки хороші враження. Перш за все, говорю про вболівальників та їхню підтримку.
 
– Чи задоволені ви сьогоднішнім результатом?
– Ні, дуже хотілось взяти три очки. Розуміли, що «Карпати» не в найкращому психологічному стані. Можливо їм не вистачає у складі таких хлопців як у мене були в команді: Дитятьєва, Боровика, Філімонова. Напередодні у нас була тяжка гра з «Шахтарем». Скажу, що такі матчі можна виграти за рахунок колективної гри.
 
– Чим здивувала вас львівська команда?
– Розстановкою на полі. Були б ми свіжіші в емоційному плані, то можливо змогли показати щось більше. Сподобалось як «Карпати» пресингували, як виходили з-під пресингу.
 
– Не вплинула на ваші плани погода?
– Аж ніяк. Знав, що на «Україні» підготують хороше поле, за що дякуємо «Карпатам». Ми враховували цей фактор.
 
– Чи стоять перед вами конкретні завдання у «Чорноморці»?
– Переді мною у Львові теж не стояло ніяких завдань. Побудова команд, які знаходяться у складних, критичних умовах – це колосальний досвід для мене. Скажу, що між диваном та роботою, я завжди обиратиму останнє.

Источник — ФК Карпаты

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