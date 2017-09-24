Олег ДУЛУБ: Розуміли, що Карпати не в найкращому психологічному стані

Головний тренер «Чорноморця» Олег Дулуб:

– Такі матчі не бувають красивими, адже грають команди з нижньої частини турнірної таблиці, всім потрібні очки. По напруженню поєдинок сподобався.

– Що відчули, коли приїхали на колишній домашній стадіон?

– Більше скажу, я переплутав роздягальню. Після «Карпат» у мене тільки хороші враження. Перш за все, говорю про вболівальників та їхню підтримку.

– Чи задоволені ви сьогоднішнім результатом?

– Ні, дуже хотілось взяти три очки. Розуміли, що «Карпати» не в найкращому психологічному стані. Можливо їм не вистачає у складі таких хлопців як у мене були в команді: Дитятьєва, Боровика, Філімонова. Напередодні у нас була тяжка гра з «Шахтарем». Скажу, що такі матчі можна виграти за рахунок колективної гри.

– Чим здивувала вас львівська команда?

– Розстановкою на полі. Були б ми свіжіші в емоційному плані, то можливо змогли показати щось більше. Сподобалось як «Карпати» пресингували, як виходили з-під пресингу.

– Не вплинула на ваші плани погода?

– Аж ніяк. Знав, що на «Україні» підготують хороше поле, за що дякуємо «Карпатам». Ми враховували цей фактор.

– Чи стоять перед вами конкретні завдання у «Чорноморці»?

– Переді мною у Львові теж не стояло ніяких завдань. Побудова команд, які знаходяться у складних, критичних умовах – це колосальний досвід для мене. Скажу, що між диваном та роботою, я завжди обиратиму останнє.