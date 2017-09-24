Решение по делу Дарио Срны может быть принято 29 сентября

Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко рассказал о деталях дела Дарио Срны, допинг-проба которого показала запрещенное вещество.

Срна оповещен о результатах допинг-теста 18 сентября. У него есть 10 дней, чтобы предоставить свои объяснения.

Уже 29 сентября может быть принято решение об отстранении 35-летнего хорватского защитника «Шахтера» от участия в любых матчах на территории Украины до окончательного вердикта. УЕФА будет принимать отдельное решение.

По словам Бецко, даже если Срна докажет, что принимал допинг не с целью получить преимущество над соперниками, ему все равно придется нести ответственность. Игроку грозит 1-2 года дисквалификации.