Решение по делу Дарио Срны может быть принято 29 сентября

Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко рассказал о деталях дела Дарио Срны, допинг-проба которого показала запрещенное вещество.
Срна оповещен о результатах допинг-теста 18 сентября. У него есть 10 дней, чтобы предоставить свои объяснения.
Уже 29 сентября может быть принято решение об отстранении 35-летнего хорватского защитника «Шахтера» от участия в любых матчах на территории Украины до окончательного вердикта. УЕФА будет принимать отдельное решение.
По словам Бецко, даже если Срна докажет, что принимал допинг не с целью получить преимущество над соперниками, ему все равно придется нести ответственность. Игроку грозит 1-2 года дисквалификации.
Источник — Профутбол
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