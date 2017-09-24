Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Решение по делу Дарио Срны может быть принято 29 сентября

35-летнему защитнику «Шахтера» грозит 1-2 года дисквалификации

  • 24.09.2017 23:30
  • 291 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Дарио Срна
© Getty Images. Дарио Срна

Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко рассказал о деталях дела Дарио Срны, допинг-проба которого показала запрещенное вещество.

Срна оповещен о результатах допинг-теста 18 сентября. У него есть 10 дней, чтобы предоставить свои объяснения.

Уже 29 сентября может быть принято решение об отстранении 35-летнего хорватского защитника «Шахтера» от участия в любых матчах на территории Украины до окончательного вердикта. УЕФА будет принимать отдельное решение.

По словам Бецко, даже если Срна докажет, что принимал допинг не с целью получить преимущество над соперниками, ему все равно придется нести ответственность. Игроку грозит 1-2 года дисквалификации. 

Источник — Профутбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 24.09.2017 23:36
    0
    Ну что, ждем дисквал на пару лет, а потом на бамбас-арену, ведь обещал всем там сыграть, правда, уже на сцене...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 24.09.2017 23:37
    +1
    Курсы тренеров ждут тебя.
    Ссылка
    dk12121987
    online
      dk12121987, 24.09.2017 23:40
    0
    Какая разниться всеракно хай дует на пенсию,Будку нужна практика скоро мачиЗУ ,А Серна игрок харош был ,но человек гомно и карьеру заканчивает так!
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 24.09.2017 23:43
    0
    Руслан Шевченко, 24.09.2017 23:37
    Курсы тренеров ждут тебя.
    А он их уже закончил!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.