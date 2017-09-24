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Василий САЧКО: «Я больше доволен, нежели расстроен»

«Ворскла» – «Заря» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «ворсклян»

  • 24.09.2017 23:13
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zarya-lugansk.com, Василий Сачко
© zarya-lugansk.com, Василий Сачко

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Вы видели, какая игра была сегодня тяжелая. Настраивали ребят именно на такой матч. К нам приехал ни кто попало, а участник группового этапа Лиги Европы. Хорошая команда с хорошим подбором футболистов. Наверное, на сегодняшний день «Заря» занимает не то место, на котором сейчас находится.
 
Игра получилась динамичная. Была интрига и напряжение от первой и до последней минуты. Так сложилось, что после рикошета мы пропустили мяч в раздевалку и забили тоже в самом конце. Сегодня была равная, боевая игра. Счет соответствует происходящему на поле.
 
- Показалось, что после удачных игр «Ворскла» притормозила.
- Я бы так не сказал. Каждый соперник настраивается на нас по особенному, заглядывая в турнирную таблицу. Ребята отдавались на поле. Нехватку мастерства команда компенсирует желанием и отдачей. Хотелось бы усилить игру более качественными футболистами, но мы надеемся на тех, кто есть. Верим в них. Зимой будем смотреть, как работать дальше.
 
- Как вам игра защитников и вратарей?
- У нас в воротах не манишка. У нас есть Ткаченко, есть Шуст, защитники, которые должны страховать, а нападающие обязаны забивать. Игра была не простая. «Заря» выглядела прилично, мощно. Я больше доволен, нежели расстроен.
 
- Ткаченко станет теперь основным вратарем?
- Не хочу делить вратарей. У нас есть обойма – 18 человек в заявке и они все игроки основного состава. Чемпионат длинный. Мы рассчитываем как на одного, так и на другого вратаря.

Источник — ФК Заря

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