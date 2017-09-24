Василий САЧКО: «Я больше доволен, нежели расстроен»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Вы видели, какая игра была сегодня тяжелая. Настраивали ребят именно на такой матч. К нам приехал ни кто попало, а участник группового этапа Лиги Европы. Хорошая команда с хорошим подбором футболистов. Наверное, на сегодняшний день «Заря» занимает не то место, на котором сейчас находится.

Игра получилась динамичная. Была интрига и напряжение от первой и до последней минуты. Так сложилось, что после рикошета мы пропустили мяч в раздевалку и забили тоже в самом конце. Сегодня была равная, боевая игра. Счет соответствует происходящему на поле.

- Показалось, что после удачных игр «Ворскла» притормозила.

- Я бы так не сказал. Каждый соперник настраивается на нас по особенному, заглядывая в турнирную таблицу. Ребята отдавались на поле. Нехватку мастерства команда компенсирует желанием и отдачей. Хотелось бы усилить игру более качественными футболистами, но мы надеемся на тех, кто есть. Верим в них. Зимой будем смотреть, как работать дальше.

- Как вам игра защитников и вратарей?

- У нас в воротах не манишка. У нас есть Ткаченко, есть Шуст, защитники, которые должны страховать, а нападающие обязаны забивать. Игра была не простая. «Заря» выглядела прилично, мощно. Я больше доволен, нежели расстроен.

- Ткаченко станет теперь основным вратарем?

- Не хочу делить вратарей. У нас есть обойма – 18 человек в заявке и они все игроки основного состава. Чемпионат длинный. Мы рассчитываем как на одного, так и на другого вратаря.