Юрий ВЕРНИДУБ: С этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Сыграли вничью, хотя уверен, что заслуживали победы. Что с «Карпатами» все штанги оббили, что сегодня… Жизнь продолжается. Бывают моменты, когда нужно нам всем вместе пересилить себя. Я лично, выводы сделал. Сколько будет доверия со стороны руководства, столько и буду работать. Уверен, что с этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке и бороться за самые высокие места.

- Как вам сама игра?

- Мы пытались играть в футбол. Изучили соперника. Знали, что команда играет от простого. Длинная передача на Коломойца, борьба. В принципе, все выдержали. Не повезло, что был рикошет, который сбил вратаря. Игра боевая, хорошая. Обе команды старались выиграть. Мое мнение – мы наработали на победу.

- «Заря» сильная команда, но изменился практически весь состав. Как вам удастся сделать вновь боевую команду, которая была у вас на протяжении трех последних лет?

- Все ребята талантливые. Нужно время. У нас 13 новых игроков. Нужно терпение. Футболисты неплохого уровня. Они должны понять мои требования и мою философию. Постараюсь им донести ее так, чтобы они все понимали и воплощали задумки в жизнь.

- Не скажете ли вы, что «Ворскла» сегодня сделала чудо?

- Нет, не буду этого говорить. На данный момент у команды 18 очков и третье место. Что я могу сказать плохого о клубе, который набирает очки, играет вничью с «Динамо»…У «Ворсклы» тоже есть футболисты хорошего уровня. Могу пожелать сопернику продолжать в том же духе.

- Какие шансы у Майбороды стать игроком основного состава?

- Очень большие. За 90 процентов. Он работает, старается. Будем чаще привлекать его к тренировкам с первой командой.