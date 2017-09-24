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10-й тур
Ворскла
1:1
Заря
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: С этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке

«Ворскла» – «Заря» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 24.09.2017 23:07
  • 415 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Юрий ВЕРНИДУБ: С этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Сыграли вничью, хотя уверен, что заслуживали победы. Что с «Карпатами» все штанги оббили, что сегодня… Жизнь продолжается. Бывают моменты, когда нужно нам всем вместе пересилить себя. Я лично, выводы сделал. Сколько будет доверия со стороны руководства, столько и буду работать. Уверен, что с этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке и бороться за самые высокие места.
 
- Как вам сама игра?
- Мы пытались играть в футбол. Изучили соперника. Знали, что команда играет от простого. Длинная передача на Коломойца, борьба. В принципе, все выдержали. Не повезло, что был рикошет, который сбил вратаря. Игра боевая, хорошая. Обе команды старались выиграть. Мое мнение – мы наработали на победу.
 
- «Заря» сильная команда, но изменился практически весь состав. Как вам удастся сделать вновь боевую команду, которая была у вас на протяжении трех последних лет?
- Все ребята талантливые. Нужно время. У нас 13 новых игроков. Нужно терпение. Футболисты неплохого уровня. Они должны понять мои требования и мою философию. Постараюсь им донести ее так, чтобы они все понимали и воплощали задумки в жизнь.
 
- Не скажете ли вы, что «Ворскла» сегодня сделала чудо?
- Нет,  не буду этого говорить. На данный момент у команды 18 очков и третье место. Что я могу сказать плохого о клубе, который набирает очки, играет вничью с «Динамо»…У «Ворсклы» тоже есть футболисты хорошего уровня. Могу пожелать сопернику продолжать в том же духе.
 
- Какие шансы у Майбороды стать игроком основного состава?
- Очень большие. За 90 процентов. Он работает, старается. Будем чаще привлекать его к тренировкам с первой командой.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 24.09.2017 23:18
    0
    С этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке
    ________________________________________________________

    Еще бы, у каталы весь лохотрон без вас не будет работать, а так все исправно, как часы...
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    dk12121987
    online
      dk12121987, 24.09.2017 23:32
    0
    Да стакой командой ,в лиге Европы команды суперников поднимут рейтинг забитих голов!
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