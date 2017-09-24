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Владимир ШАРАН: «Уверен, игра понравилась болельщикам»

«Мариуполь» – «Александрия» – 1:1. Послематчевый комментарий главного тренера «Александрии»

  • 24.09.2017 21:41
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fcmariupol.com, Владимир Шаран
© fcmariupol.com, Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

- Уверен, игра понравилась болельщикам, так как держала в напряжении до финального свистка. То, что мы забили первыми, это заслуга ребят. Они выполнили то, что мы от них требовали. Сыграли правильно, организованно. Хотя у «Мариуполя» хватало моментов для того, чтобы не только сравнять счет, но и открыть его в первом тайме. В принципе, ничья — закономерный результат.
 
- Кого Вы могли бы выделить в своей команде по итогам сегодняшней игры?
- Я никогда не перехожу на личности. Я знаю наших ребят. Только одного игрока похвалишь, все — в следующем матче его нет на поле. Сыграла вся команда неплохо.
 
- Сегодня на трибунах было немало болельщиков «Александрии».
- Я приятно удивлен, что наши болельщики приехали в Мариуполь. Это было приятно! Мы их отблагодарили хорошей игрой и положительным результатом.
 
- Какая задача стоит перед командой на первую часть сезона?
- Задача такая же, как и в прошлом сезоне — попасть в первую «шестерку». Мы уже дважды выступали в еврокубках и знаем, что это такое. У нас (у клуба, команды, президента и меня) есть амбиции развиваться дальше.

Источник — ФК Мариуполь

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