Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

- Уверен, игра понравилась болельщикам, так как держала в напряжении до финального свистка. То, что мы забили первыми, это заслуга ребят. Они выполнили то, что мы от них требовали. Сыграли правильно, организованно. Хотя у «Мариуполя» хватало моментов для того, чтобы не только сравнять счет, но и открыть его в первом тайме. В принципе, ничья — закономерный результат.

- Кого Вы могли бы выделить в своей команде по итогам сегодняшней игры?

- Я никогда не перехожу на личности. Я знаю наших ребят. Только одного игрока похвалишь, все — в следующем матче его нет на поле. Сыграла вся команда неплохо.

- Сегодня на трибунах было немало болельщиков «Александрии».

- Я приятно удивлен, что наши болельщики приехали в Мариуполь. Это было приятно! Мы их отблагодарили хорошей игрой и положительным результатом.

- Какая задача стоит перед командой на первую часть сезона?

- Задача такая же, как и в прошлом сезоне — попасть в первую «шестерку». Мы уже дважды выступали в еврокубках и знаем, что это такое. У нас (у клуба, команды, президента и меня) есть амбиции развиваться дальше.