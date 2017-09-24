Эйбар уступил Сельте, Леганес переиграл Лас-Пальмас

«Эйбар» – «Сельта» - 0:4
Голы: 0:1 – 17 Кабраль, 0:2 – 23 Гомес, 0:3 – 39 Эрнандес, 0:4 – 72 Васс.
«Эйбар» – Дмитрович, Капа, Паулу Оливейра, Гальвес, Хосе Анхель (Жунка, 46), Бебе, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи (Энрик, 37), Шарлес (Жордан, 63), Кике.
«Сельта» – Бланко, Мальо, Кабраль, Гомес, Фонтас, Кастро, Лоботка, Эрнандес (Хосабед, 75), Аспас, Васс, Систо, Макси Гомес (Гвидетти, 76).
Предупреждения: Эскаланте (11), Кабраль (18), Дани Гарсия (28).
«Лас-Пальмас» – «Леганес» - 0:2
Голы: 0:1 – 47 Бовю, 0:2 – 90 Эрасо.
«Лас-Пальмас» – Чичисола, Маседо (Симон, 76), Химо Наварро, Лемос, Борха Эррера, Кастельяно (Гомес, 53), Аквилани, Таннане, Виера, Домингес (Толедо, 69), Кальери.
«Леганес» – Куэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Перес, Брашанац (Эль-Жар, 73), Эрасо, Пирес (Гумбау, 65), Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).
Предупреждения: Рауль Гарсия (16), Брашанац (58), Лемос (66), Сальдуа (86).
Источник — Sport.ua
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