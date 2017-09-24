Байер дома победил Гамбург

«Байер» – «Гамбург» - 3:0
Голы: 1:0 – 20 Фолланд, 2:0 – 23 Аларио, 3:0 – 83 Фолланд.
«Байер» – Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Арангис (Кор, 84), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Похьянпало, 86), Фолланд, Мехмеди (Брандт, 68).
«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Маврай, Уолас (Вальдшмидт, 46), Юнг, Салихович (Джатта, 46), Холтби, Хан (Ито, 82), Вуд.
Предупреждения: Уолас (22), Пападопулос (26), Венделл (41), Арангис (75).
Источник — Sport.ua
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