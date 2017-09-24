Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Байер дома победил Гамбург

Фолланд отметился дублем

  • 24.09.2017 21:06
  • 186 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Байер» – «Гамбург» - 3:0
Голы:  1:0 – 20 Фолланд,  2:0 – 23 Аларио,  3:0 – 83 Фолланд.

«Байер» – Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Арангис (Кор, 84), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Похьянпало, 86), Фолланд, Мехмеди (Брандт, 68).
«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Маврай, Уолас (Вальдшмидт, 46), Юнг, Салихович (Джатта, 46), Холтби, Хан (Ито, 82), Вуд.

Предупреждения: Уолас (22), Пападопулос (26), Венделл (41), Арангис (75).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.