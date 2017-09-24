Александр Караваев сыграл 100 матчей за Зарю

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Ничейная битва аутсайдеров: Карпаты и Черноморец забили по голу 21:56 — taras0506 Всі конкуренти зіграли внічию, якби Карпати піднапряглися то зараз спокійно на 7-8 місце виходили 21:37 — abbadon299@gmail.com Да статистика вещь упрямая,Одесса всегда тяжело играла во Львове,за все встречи во Львове,"м...