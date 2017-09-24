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Александр Караваев сыграл 100 матчей за Зарю

А в Премьер-лиге хавбек провел 70 матчей

  • 24.09.2017 20:53
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Выйдя сегодня на поле во встрече с «Ворсклой» полузащитник «Зари» Александр Караваев записал на свой счет 100-й матч, проведенный в футболке луганской команды.

70 игр у Александра в Премьер-лиге (кстати, тоже круглая дата), 13 игр в Кубке Украины и 17 матчей футболист провёл за команду, выступая в Лиге Европы.

Источник — ФК Заря

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