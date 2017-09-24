Александр Караваев сыграл 100 матчей за Зарю

Выйдя сегодня на поле во встрече с «Ворсклой» полузащитник «Зари» Александр Караваев записал на свой счет 100-й матч, проведенный в футболке луганской команды.
70 игр у Александра в Премьер-лиге (кстати, тоже круглая дата), 13 игр в Кубке Украины и 17 матчей футболист провёл за команду, выступая в Лиге Европы.
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.