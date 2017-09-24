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6-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
1:0
Ньюкасл
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл»

  • 24.09.2017 21:46
  • 47 просмотров
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Метки

В поединке Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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