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Брайтон минимально обыграл Ньюкасл

Томер Хемед забил единственный гол в матче

  • 24.09.2017 20:01
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Getty Images
© Getty Images

Чемпионат Англии, 6-й тур

«Брайтон» – «Ньюкасл» - 1:0
Гол:  1:0 – 51 Хемед.

«Брайтон» – Райан, Даффи, Зуттнер, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Кнокерт (Мерфи, 81), Марч, Хемед.
«Ньюкасл» – Эллиот, Ласселс, Мбемба (Гамес, 83), Йедлин, Кларк, Ритчи, Мерино, Хэйден (Шелви, 68), Атсу, Перес, Хоселу (Гэйл, 71).

Предупреждения: Кнокерт (13), Даффи (77).

Источник — Sport.ua

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