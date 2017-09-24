Брайтон минимально обыграл Ньюкасл

Чемпионат Англии, 6-й тур
«Брайтон» – «Ньюкасл» - 1:0
Гол: 1:0 – 51 Хемед.
«Брайтон» – Райан, Даффи, Зуттнер, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Кнокерт (Мерфи, 81), Марч, Хемед.
«Ньюкасл» – Эллиот, Ласселс, Мбемба (Гамес, 83), Йедлин, Кларк, Ритчи, Мерино, Хэйден (Шелви, 68), Атсу, Перес, Хоселу (Гэйл, 71).
Предупреждения: Кнокерт (13), Даффи (77).
Источник — Sport.ua
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