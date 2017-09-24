Хетафе дома разгромил Вильярреал

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Ворскла - Заря 20:28 — Oleg Nko Юра В., желаю чтоб ты с января 2018 года не был тренером Зари. Ты сделал много, но... 20:18 — SeM077 Все можна вітати Зорю з перемогою. Молодці) 20:16 — Александр Зигаренко Весёлый матч.без центра играют.давно я не видел такими ворсклян

Александр КОБАХИДЗЕ: «В Первой лиге Турции играть сложнее, чем в УПЛ» 20:19 — igorsergijenko я Вам скажу, що і в третій лізі там багато команд принаймні точно співставні за вартістю з тією ж...