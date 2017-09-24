Хетафе дома разгромил Вильярреал

Чемпионат Испании, 6-й тур
«Хетафе» – «Вильярреал» - 4:0
Голы: 1:0 – 54 Анхель, 2:0 – 64 Молина, 3:0 – 67 Бергара, 4:0 – 90 Анхель.
«Хетафе» – Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Арамбарри (Мора, 63), Бергара, Альваро, Дьедиу (Фажр, 66), Анхель, Молина (Молинеро, 83).
«Вильярреал» – Барбоса, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Рубен Семеду, Кастильехо (Сориано, 60), Тригерос (Сансоне, 70), Родри Эрнандес, Форнальс, Бакамбу (Бакка, 60), Унал.
Предупреждения: Арамбарри (19), Бакамбу (42), Тригерос (65), Родри Эрнандес (74), Сориано (90).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.