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Хетафе дома разгромил Вильярреал

Родригес Анхель отметился дублем

  • 24.09.2017 19:36
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Чемпионат Испании, 6-й тур

«Хетафе» – «Вильярреал» - 4:0
Голы:  1:0 – 54 Анхель,  2:0 – 64 Молина,  3:0 – 67 Бергара,  4:0 – 90 Анхель.

«Хетафе» – Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Арамбарри (Мора, 63), Бергара, Альваро, Дьедиу (Фажр, 66), Анхель, Молина (Молинеро, 83).
«Вильярреал» – Барбоса, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Рубен Семеду, Кастильехо (Сориано, 60), Тригерос (Сансоне, 70), Родри Эрнандес, Форнальс, Бакамбу (Бакка, 60), Унал.

Предупреждения: Арамбарри (19), Бакамбу (42), Тригерос (65), Родри Эрнандес (74), Сориано (90).

Источник — Sport.ua

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