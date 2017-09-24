Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
10-й тур
Мариуполь
1:1
Александрия
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр БАБИЧ: «Меня сейчас больше интересует именно игра»

«Мариуполь» – «Александрия» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера азовцев

  • 24.09.2017 20:34
  • 33 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcmariupol.com, Александр Бабич
© fcmariupol.com, Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Они создали шикарную атмосферу на стадионе. Они нас действительно поддерживали и гнали команду вперед. Ребята своей игрой их отблагодарили за такую поддержку. Да у нас сегодня не получилось додавить соперника, но мы создали большое количество моментов. Плюс были спорные моменты, когда наши мячи не засчитывали. В целом, я могу поблагодарить и болельщиков и команду.
 
Мы играли против серьезного соперника, который умеет играть от обороны, организованно «закрываться». Но преимущество, считаю, у нас было очень и очень большое.
 
- Вы довольны своим дебютом во главе «Мариуполя»?
- Команда была бы больше довольна, если бы выиграли. Но я ребятам перед игрой говорил о том, что меня сейчас больше интересует именно игра. Интересует, насколько команда меня будет слышать. И то, что ребята выполняли тактические элементы по выходу в атаку, по перестроениям, положили мяч вниз, крайние нападающие уже играли по другому, смещаясь в смежные зоны. Это было сюрпризом для соперника. Да, нам надо время, чтобы ребята еще больше поняли, что мы от них требуем. Но, в целом, команда выполнила установку. Я ни на секунду не сомневался, что мы сегодня забьем. Думал, что забьем раньше — моменты у нас были.
 
- Вам не показалось, что слишком много было офсайдов у Вашей команды?
- Я на это обращал внимание перед игрой. Я говорил команде, что у нас есть исполнители, способные отдать отрезающую передачу между линиями. Также обращали внимание, что соперник выдерживает в обороне «линию», поэтому туда надо вбегать. Пару «тонких» моментов надо смотреть и разбирать. Я считаю, что когда забивал Кожанов, был «чистый» момент и надо было засчитывать гол. Но посмотрите, как развивалась атака. Думаю, специалисты оценят этот момент и увидят, что атака «Мариуполя» развивалась по-новому.

Источник — ФК Мариуполь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.