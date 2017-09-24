Александр БАБИЧ: «Меня сейчас больше интересует именно игра»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Они создали шикарную атмосферу на стадионе. Они нас действительно поддерживали и гнали команду вперед. Ребята своей игрой их отблагодарили за такую поддержку. Да у нас сегодня не получилось додавить соперника, но мы создали большое количество моментов. Плюс были спорные моменты, когда наши мячи не засчитывали. В целом, я могу поблагодарить и болельщиков и команду.

Мы играли против серьезного соперника, который умеет играть от обороны, организованно «закрываться». Но преимущество, считаю, у нас было очень и очень большое.

- Вы довольны своим дебютом во главе «Мариуполя»?

- Команда была бы больше довольна, если бы выиграли. Но я ребятам перед игрой говорил о том, что меня сейчас больше интересует именно игра. Интересует, насколько команда меня будет слышать. И то, что ребята выполняли тактические элементы по выходу в атаку, по перестроениям, положили мяч вниз, крайние нападающие уже играли по другому, смещаясь в смежные зоны. Это было сюрпризом для соперника. Да, нам надо время, чтобы ребята еще больше поняли, что мы от них требуем. Но, в целом, команда выполнила установку. Я ни на секунду не сомневался, что мы сегодня забьем. Думал, что забьем раньше — моменты у нас были.

- Вам не показалось, что слишком много было офсайдов у Вашей команды?

- Я на это обращал внимание перед игрой. Я говорил команде, что у нас есть исполнители, способные отдать отрезающую передачу между линиями. Также обращали внимание, что соперник выдерживает в обороне «линию», поэтому туда надо вбегать. Пару «тонких» моментов надо смотреть и разбирать. Я считаю, что когда забивал Кожанов, был «чистый» момент и надо было засчитывать гол. Но посмотрите, как развивалась атака. Думаю, специалисты оценят этот момент и увидят, что атака «Мариуполя» развивалась по-новому.