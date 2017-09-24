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10-й тур
Мариуполь
1:1
Александрия
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь — Александрия — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины «Мариуполь» — «Александрия»

  • 24.09.2017 19:44
  • 304 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

В поединке десятого тура УПЛ «Мариуполь» дома сыграл вничью с «Александрией»:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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