Ничейная битва аутсайдеров: Карпаты и Черноморец забили по голу

Излишне будет говорить, что хозяева после тяжелого поражения в матче Кубка Украины от «Прикарпатья» вышли на поле «Украины» с одной задачей — любой ценой набрать три очка и реабилитироваться перед болельщиками, которые обвиняют футболистов в отсутствии желания и непонимания того, футболки какой команды они носят. С другой стороны, еще один неудачник начала чемпионата «Черноморец» после смены тренера еще не проигрывал, и приехал во Львов в приподнятом настроении, отобрав в последнем туре очки у чемпиона. Добавило интриги в противостояние, что новым тренером одесситов стал бывший наставник «Карпат» Олег Дулуб, которому, конечно, было что доказывать своему прежнему руководству.

Едва начался поединок, дали о себе знать львовские болельщики, устроив петард-шоу, которое время от времени продолжалось на протяжении почти всего поединка. С первых минут можно было точно сказать, что в отсутствии мотивации сегодня футболистов обвинить будет очень тяжело.

Начало встречи выдалось очень интересным, а главное — результативным. Уже первая атака «Черноморца» могла завершиться взятием ворот хозяев. На 3-й минуте Хобленко решился на индивидуальный проход и был сбит Перейрой недалеко от линии штрафной «Карпат», а мощный удар Васина со стандарта в правый нижний угол с трудом отразил Мысак. Ответ львовян не заставил себя долго ждать. Ваг в своей штрафной сбил Гладкого, после чего сам Александр с «точки» уверенно пробил по центру. Гутор, творивший чудеса в игре с «Шахтером», начал гадать направление удара, и в итоге голкиперу пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот — 1:0.

К чести одесситов, быстро пропущенный гол нисколько не смутил команду гостей. «Моряки» хорошо контролировали мяч, и было видно, что свои моменты «Черноморец» еще создаст. В составе гостей особо следует выделить Хобленко, который своими нестандартными действиями не раз ставил в тупик оборону «Карпат». Однако где-то к середине тайма активность гостей пошла на спад, и как раз в это время «Карпаты» могли удвоить свое преимущество, но Гутор на 25-й минуте спас «Черноморец» после отличного удара Мякушко. Практически тут же сработало старое футбольное правило. Хобленко вновь сыграл нестандартно, на левом фланге проскочив между пассивными Перейрой и Ксензом и с острого угла пробил мимо Мысака — 1:1. Правда, помог одесситам в ситуации с забитым мячом рикошет от ноги защитника «Карпат».

Концовка тайма осталась за «Карпатами», вполне могли забивать все те же Мякушко и Гладкий, но в первом случае вновь надежен был Гутор, а удару форварда не хватило точности.

Второй тайм начался, словно и не было перерыва. Соперники вновь понеслись вперед, и одесситы заработали право на опасный штрафной. К мячу, как и в начале матча, подошел Васин и пробил в направлении ближнего угла, после чего мяч попал в сетку, но только с внешней стороны. Львовяне ответили мгновенно и вполне могли выходить вперед, оказавшись в штрафной соперника втроем против одного защитника, но Гутор «прочитал» прострел Мякушко и уверенно перехватил мяч.

Следует сказать, что в первой половине второго тайма уже не шло речи о равной игре, «Карпаты» завладели большим территориальным преимуществом, заставив соперника обороняться и частенько нарушать правила. Арбитр не скупился на карточки, раздавая после перерыва «горчичники» направо и налево. После одного из нарушений «Карпаты» заработали право на опасный штрафной, но Мякушко пробил уж очень неудачно, направив мяч заметно в сторону от ворот.

Куда лучше пробивали свои штрафные одесситы, заработавшие в одной из контратак право на стандарт в 17 метрах напротив ворот львовян. К мячу на этот раз подошел Хобленко, чей мощный удар низом вновь отразил Мысак. Чем ближе был конец матча, тем отчетливее в действиях соперников прослеживалась усталость, ведь поддерживать всю игру высокие скорости, к тому же в дождливую погоду, футболистам было не под силу.

Концовка матча изобиловала силовой борьбой, соперники не собирались уступать ни в одном из эпизодов, но ничего существенного создать уже не сумели, и в итоге заслуженно заработали по одному очку.

Андрей КОВАЛЕВ



«Карпаты» (Львов) - «Черноморец» (Одесса) - 1:1 (1:1)

Александр Гладкий, 6 (с пенальти) - Алексей Хобленко, 30

«Карпаты»: Роман Мысак, Андрей Нестеров, Федерико Перейра (Гуидо Кортеджано, 46), Иван Лобай, Игорь Я. Худобяк, Олег Голодюк, Павел Ксенз, Сергей Мякушко, Александр Гладкий, Франсиско Ди Франко (Леонид Акулинин, 88), Алексей Гуцуляк (Рэдван Мемешев, 69)

«Черноморец»: Александр Гутор, Евгений Зубейко, Евгений Мартыненко, Ивица Жунич, Мамаду Ваг, Алексей Хобленко (Максим Третьяков, 84), Н’Диайе Алассан, Бамба (Павел Ориховский, 59), Сергей Политыло, Денис Васин, Сергей Люлька (Никита Татарков, 67)

Сергей Мякушко, 62. Андрей Нестеров, 66. Рэдван Мемешев, 79. Павел Ксенз, 89. - Денис Васин, 16. Н’Диайе Алассан, 50. Сергей Люлька, 54. Мамаду Ваг, 57. Евгений Зубейко, 74.



Арбитр: Иван Бондарь (Киев)



Удары (в створ): 15 (4) - 6 (3)

Угловые: 2 - 3

Оффсайды: 0 - 1



КАРПАТЫ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.