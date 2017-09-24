Ганновер и Кельн сыграли вничью

«Ганновер» – «Кельн» - 0:0
«Ганновер» – Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Бакалож, Швеглер (Шмидебах, 81), Караман, Бебу (Бенсхоп, 89), Харник, Фюллькруг (Клаус, 78).
«Кельн» – Хорн, Марох, Хайнц, Клюнтер, Соренсен, Озджан, Рауш, Леманн, Битенкур (Йойич, 88), Осако (Гирасси, 76), Кордоба (Хегер, 84).
Предупреждения: Соренсен (30), Караман (39), Корб (53), Рауш (62), Бебу (87), Шмидебах (89)
Источник — Sport.ua
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