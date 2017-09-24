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Ганновер и Кельн сыграли вничью

«Кельн» заработал первое очко

  • 24.09.2017 18:45
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«Ганновер» – «Кельн» - 0:0

«Ганновер» – Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Бакалож, Швеглер (Шмидебах, 81), Караман, Бебу (Бенсхоп, 89), Харник, Фюллькруг (Клаус, 78).
«Кельн» – Хорн, Марох, Хайнц, Клюнтер, Соренсен, Озджан, Рауш, Леманн, Битенкур (Йойич, 88), Осако (Гирасси, 76), Кордоба (Хегер, 84).

Предупреждения: Соренсен (30), Караман (39), Корб (53), Рауш (62), Бебу (87), Шмидебах (89)

Источник — Sport.ua

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