Ганновер и Кельн сыграли вничью

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Жозе Моуриньо грозит дисквалификация 19:07 — Romin20 а при чем тренер к болельщикам?

Ярмоленко пропустил тренировку дортмундской Боруссии 18:58 — xodikomo2 женя тухес, он же аирволф, да и еще с десяток ников - VAD,Кортазар, vipfishman и тд порвался и ре...