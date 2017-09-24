Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лацио переиграл Верону, Интер минимально победил Дженоа

«Кьево» в гостях обыграл «Кальяри»

  • 24.09.2017 18:43
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Интер» – «Дженоа» - 1:0
Гол:  1:0 – 87 Д`Амброзио.

«Интер» – Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д`Амброзио, Миранда, Валеро (Карамо, 72), Брозович (Жоау Мариу, 81), Весино, Кандрева (Эдер, 60), Перишич, Икарди.
«Дженоа» – Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Бираски, Велозу (Ригони, 79), Лаксальт (Мильоре, 53), Омеонга, Кофи, Таарабт, Пеллегри (Пандев, 74).

Предупреждения: Мильоре (84), Зуканович (90).
Удаления: Омеонга (90), Таарабт (90).

«Верона» – «Лацио» - 0:3
Голы:  0:1 – 24, пенальти Иммобиле,  0:2 – 40 Иммобиле,  0:3 – 60 Марушич.

«Верона» – Николас, Эрто, Караччоло, Супреан (Черчи, 46), Беарзотти, Фоссати, Сукулини, Ромуло, Дзакканьи (Кин, 46), Валоти (Ли Сын У, 71), Паццини.
«Лацио» – Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Мурджиа, 68), Луис Фелипе, Луис Альберто (Кайседо, 71), Пароло, Лейва (Ди Дженнаро, 84), Лулич, Марушич, Иммобиле.

Предупреждения: Пароло (15), Кин (51), Марушич (74), Фоссати (80).

«Кротоне» – «Беневенто» - 2:0
Голы:  1:0 – 43 Мандрагора,  2:0 – 58 Роден.

«Кротоне» – Кордац, Айети, Мартелла (Налини, 70), Сампиризи, Чеккерини, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Фараони, 70), Тумминелло (Сими, 4), Тротта.
«Беневенто» – Белец, Коста, Венути, Ди Кьяра, Лазаар (Париджини, 53), Катальди, Мемушай, Гравийон (Летициа, 63), Кода (Виола, 58), Пушкаш, Ломбарди.

«Кальяри» – «Кьево» - 0:2
Голы:  0:1 – 53 Инглезе,  0:2 – 90 Стемпиньски.

«Кальяри» – Краньо, Пизакане, Андреолли, Мианге, Ионицэ, Падоин (Фараго, 62), Жоао Педро, Дессена (Чигарини, 46), Барелла (Коссу, 69), Сау, Джаннетти.
«Кьево» – Соррентино, Гамберини, Каччаторе, Томович, Дайнелли, Кастро, Радованович, Бирса (Гарритано, 76), Ригони (Хетемай, 33), Пуччарелли (Стемпиньски, 84), Инглезе.

Предупреждения: Пизакане (63), Хетемай (69), Кастро (78).
Удаление: Пизакане (83).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.