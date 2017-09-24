Лацио переиграл Верону, Интер минимально победил Дженоа

«Интер» – «Дженоа» - 1:0
Гол: 1:0 – 87 Д`Амброзио.
«Интер» – Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д`Амброзио, Миранда, Валеро (Карамо, 72), Брозович (Жоау Мариу, 81), Весино, Кандрева (Эдер, 60), Перишич, Икарди.
«Дженоа» – Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Бираски, Велозу (Ригони, 79), Лаксальт (Мильоре, 53), Омеонга, Кофи, Таарабт, Пеллегри (Пандев, 74).
Предупреждения: Мильоре (84), Зуканович (90).
Удаления: Омеонга (90), Таарабт (90).
«Верона» – «Лацио» - 0:3
Голы: 0:1 – 24, пенальти Иммобиле, 0:2 – 40 Иммобиле, 0:3 – 60 Марушич.
«Верона» – Николас, Эрто, Караччоло, Супреан (Черчи, 46), Беарзотти, Фоссати, Сукулини, Ромуло, Дзакканьи (Кин, 46), Валоти (Ли Сын У, 71), Паццини.
«Лацио» – Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Мурджиа, 68), Луис Фелипе, Луис Альберто (Кайседо, 71), Пароло, Лейва (Ди Дженнаро, 84), Лулич, Марушич, Иммобиле.
Предупреждения: Пароло (15), Кин (51), Марушич (74), Фоссати (80).
«Кротоне» – «Беневенто» - 2:0
Голы: 1:0 – 43 Мандрагора, 2:0 – 58 Роден.
«Кротоне» – Кордац, Айети, Мартелла (Налини, 70), Сампиризи, Чеккерини, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Фараони, 70), Тумминелло (Сими, 4), Тротта.
«Беневенто» – Белец, Коста, Венути, Ди Кьяра, Лазаар (Париджини, 53), Катальди, Мемушай, Гравийон (Летициа, 63), Кода (Виола, 58), Пушкаш, Ломбарди.
«Кальяри» – «Кьево» - 0:2
Голы: 0:1 – 53 Инглезе, 0:2 – 90 Стемпиньски.
«Кальяри» – Краньо, Пизакане, Андреолли, Мианге, Ионицэ, Падоин (Фараго, 62), Жоао Педро, Дессена (Чигарини, 46), Барелла (Коссу, 69), Сау, Джаннетти.
«Кьево» – Соррентино, Гамберини, Каччаторе, Томович, Дайнелли, Кастро, Радованович, Бирса (Гарритано, 76), Ригони (Хетемай, 33), Пуччарелли (Стемпиньски, 84), Инглезе.
Предупреждения: Пизакане (63), Хетемай (69), Кастро (78).
Удаление: Пизакане (83).
Источник — Sport.ua
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