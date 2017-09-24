Опытнейший форвард Александр Пищур близок к возвращению в «Волынь». Cейчас стороны ведут переговоры.

«Волынь» надеется ударить по рукам с Пищуром уже сегодня-завтра, чтобы успеть дозаявить его на поединок Первой лиги с «Гелиосом» (25 сентября). 36-летний Александр Пищур ранее уже выступал за «Волынь» в 2005-2006, 2007-2009, 2010-2011 и 2012 годах. В сезоне-2008/09 он становился лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 22 гола.

Помимо «Волыни» Пищур выступал в Украине за «Металлист», «Ворсклу», «Закарпатье», «Зарю», «Таврию», «Оболонь».

Последние четыре года ветеран выступал в Средней Азии за «Бунедкор», «Тараз», «Навбахор» и «Шуртан», откуда ушел летом как свободный агент.

