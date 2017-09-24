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Максим ПРЯДУН: «Боролись и не уступали Шахтеру ни в чем»

Нападающий «Зирки» прокомментировал матч против «горняков»

  • 24.09.2017 18:25
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Нападающий «Зирки» Максим Прядун поделился впечатлениями от матча с «Шахтером».

- Может какая-то концентрация помешала в первом тайме, когда нам забили два быстрых гола в конце, не знаю. Старались отобрать очки, играли только на победу. Мне кажется, это было видно. Вся команда бежала вперед, мы боролись и не уступали «Шахтеру» ни в чем.

Источник — ТК Футбол

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