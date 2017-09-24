Жозе Моуриньо грозит дисквалификация

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо с нетерпением ожидает, выдвинет ли FA обвинения после его удаления во время субботнего матча Премьер-Лиги против «Саутгемптона».В концовке матча на «Сент Мэри», выигранного «красными дьяволами» со счетом 0:1, рефери Крейг Поусон изгнал Моуриньо на трибуны. Это случилось после того, как Жозе вырвался из своей технической зоны, несмотря на попытки четвертого арбитра Майка Джонса сдержать португальского тренера.

После матча Моуриньо говорил, что не знает причины своего удаления и лишь последовал указанию Поусона.

«Я не знаю, не знаю. Крейг сказал мне уйти, и я ушел», — сообщил Моуриньо.

Как утверждает Sky Sports, в данный момент Поусон готовится направить послематчевый отчет в FA. Если в этом отчете Крейг отразит инцидент с Моуриньо, это может повлечь за собой предупреждение, штраф или даже дисквалификацию для Жозе.

Отметим, что в прошлом сезоне Моуриньо уже наказывался за два похожих инцидента в ноябре. Тогда Жозе получил матч дисквалификации и внушительный штраф.