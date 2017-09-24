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Жозе Моуриньо грозит дисквалификация

Тренер «МЮ» был удален в матче с «Саутгемптоном»

  • 24.09.2017 18:08
  • 1518 просмотров
  • 2 комментария
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Рулевой «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо с нетерпением ожидает, выдвинет ли FA обвинения после его удаления во время субботнего матча Премьер-Лиги против «Саутгемптона».В концовке матча на «Сент Мэри», выигранного «красными дьяволами» со счетом 0:1, рефери Крейг Поусон изгнал Моуриньо на трибуны. Это случилось после того, как Жозе вырвался из своей технической зоны, несмотря на попытки четвертого арбитра Майка Джонса сдержать португальского тренера.

После матча Моуриньо говорил, что не знает причины своего удаления и лишь последовал указанию Поусона.

«Я не знаю, не знаю. Крейг сказал мне уйти, и я ушел», — сообщил Моуриньо.

Как утверждает Sky Sports, в данный момент Поусон готовится направить послематчевый отчет в FA. Если в этом отчете Крейг отразит инцидент с Моуриньо, это может повлечь за собой предупреждение, штраф или даже дисквалификацию для Жозе.

Отметим, что в прошлом сезоне Моуриньо уже наказывался за два похожих инцидента в ноябре. Тогда Жозе получил матч дисквалификации и внушительный штраф.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    Макс Козак
      Макс Козак, 24.09.2017 18:18
    +3
    "...может повлечь за собой предупреждение, штраф или даже дисквалификацию для Жозе." То нехай покарають команду матчем без глядачів - побачимо, що зроблять вболівальники з тими, хто прийме таке рішення!
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    Romin20
    online
      Romin20, 24.09.2017 19:07
    +1
    Макс Козак, 24.09.2017 18:18
    "...может повлечь за собой предупреждение, штраф или даже дисквалификацию для Жозе." То нехай покарають команду матчем без глядачів - побачимо, що зроблять вболівальники з тими, хто прийме таке рішення!
    а при чем тренер к болельщикам?
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