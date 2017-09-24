Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сампдория победила Милан

«Милан» уступил «Сампдории» на выезде

  • 24.09.2017 17:41
  • 250 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Сампдория» – «Милан» - 2:0
Голы:  1:0 – 72 Сапата,  2:0 – 90 Альварес.

«Сампдория» – Пуджони, Берешиньски, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра (Капецци, 90), Прат (Альварес, 90), Рамирес (Верре, 84), Сапата, Куальярелла.
«Милан» – Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате (Борини, 82), Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Кутроне, 78), Родригес, Сусо (Чалханоглу, 78), Калинич.

Предупреждения: Доннарумма (72), Бонуччи (83).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.