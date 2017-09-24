Сампдория победила Милан

«Сампдория» – «Милан» - 2:0
Голы: 1:0 – 72 Сапата, 2:0 – 90 Альварес.
«Сампдория» – Пуджони, Берешиньски, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра (Капецци, 90), Прат (Альварес, 90), Рамирес (Верре, 84), Сапата, Куальярелла.
«Милан» – Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате (Борини, 82), Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Кутроне, 78), Родригес, Сусо (Чалханоглу, 78), Калинич.
Предупреждения: Доннарумма (72), Бонуччи (83).
Источник — Sport.ua
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