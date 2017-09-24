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Эспаньол разгромил Депортиво

«Эспаньол» добыл разгромную домашнюю победу

  • 24.09.2017 17:38
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«Эспаньол» – «Депортиво»  4:1
Голы:  1:0 – 5 Баптистао,  2:0 – 22, автогол Аррибас,  2:1 – 53 Борхес,  3:1 – 72, пенальти Морено,  4:1 – 90 Морено.

«Эспаньол» – Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо (Гарсия, 65), Санчес, Дардер, Диоп (Марк Рока, 70), Пьятти (Гранеро, 60), Баптистао, Морено.
«Депортиво» – Пантилимон, Шер, Луизинью, Хуанфран, Аррибас, Борхес, Гильерме (Андоне, 69), Картабия (Гама, 85), Вальверде, Чолак (Борха Валье, 74), Перес.

Предупреждения: Луизинью (19), Санчес (75), Гама (90).

Источник — Sport.ua

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