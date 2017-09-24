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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У меня становится больше опыта»

Вингер «Боруссии» рассказал о своей карьере в дортмундском клубе

  • 24.09.2017 17:36
  • 4104 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Боруссия
© ФК Боруссия

Вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко подчеркнул, что постепенно у него улучшаются взаимодействия с партнерами.

- Для болельщиков главные ТТД - забитые мячи и голевые передачи. Можете сказать, что с каждым результативным действием у вас добавляется уверенности?
- Я бы не на этом акцентировал внимание, а на том, что у меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами.

Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.

Взять, например, Пьер-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону - и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное - с каждым матчем я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть.

- У вас стало намного меньше обводок, чем было в «Динамо».
- Всегда стараюсь действовать по ситуации. Если партнер находится в более выгодном положении, отдаю передачу. Смысл таскать этот мяч...

Источник — zbirna.com

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