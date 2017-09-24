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Манчестер Юнайтед начнет переговоры с Де Хеа

Манкунианцы не хотят отпускать вратаря в «Реал»

  • 24.09.2017 17:24
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В ближайшие несколько недель «Манчестер Юнайтед» начнет переговоры по новому контракту с Давидом Де Хеа, и в клубе уверены, что 26-летний испанец подпишет новое соглашение, несмотря на недавний интерес мадридского «Реала», сообщает The Independent.

Срок действующего контракта Де Хеа истекает в 2019 году, и ожидается, что «сливочные» могут предпринять ещё одну попытку заполучить испанца следующим летом, когда у него останется лишь один год по текущему соглашению.Однако в «Манчестер Юнайтед» хотят обезопасить себя от подобной ситуации и заключить новый контракт до открытия летнего трансферного окна.

Жозе Моуринью хочет, чтобы соглашение было подписано до нового года, и руководство клуба поддерживает его в этом.

Также сообщается, что Де Хеа прекрасного чувствует себя в «Юнайтед» и готов начать переговоры.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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