Егише Меликян подал в отставку с поста главного тренера Стали

Главный тренер «Стали» Егише Меликян заявил, что подает в отставку.

После матча с «Олимпиком» (1:1), главный тренер «сталеваров» попрощался с командой в интервью телеканалу «Футбол 1».

«Я не хочу оправдываться. Как тренер, я должен давать результат, а мы не выиграли восьмой матч подряд. Хочу поблагодарить президента за то, что верил в меня на протяжении нашего, к сожалению, кратковременного сотрудничества.

Президент Стали для меня – родной человек. Я не хочу идти против него. Надеюсь, что мой преемник даст результат, которого не смог дать я. До зимы я хочу отдохнуть и не хочу ничем заниматься», – сказал Меликян в интервью телеканалу «Футбол 1».