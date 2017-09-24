Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Егише Меликян подал в отставку с поста главного тренера Стали

Тренер объявил о своем решение после матча с «Олимпиком»

  • 24.09.2017 16:53
  • 1205 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Егише Меликян подал в отставку с поста главного тренера Стали

Главный тренер «Стали» Егише Меликян заявил, что подает в отставку.

После матча с «Олимпиком» (1:1), главный тренер «сталеваров» попрощался с командой в интервью телеканалу «Футбол 1».

«Я не хочу оправдываться. Как тренер, я должен давать результат, а мы не выиграли восьмой матч подряд. Хочу поблагодарить президента за то, что верил в меня на протяжении нашего, к сожалению, кратковременного сотрудничества.

Президент Стали для меня – родной человек. Я не хочу идти против него. Надеюсь, что мой преемник даст результат, которого не смог дать я. До зимы я хочу отдохнуть и не хочу ничем заниматься», – сказал Меликян в интервью телеканалу «Футбол 1».

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    simon1980v
      simon1980v, 24.09.2017 17:05
    0
    Рано Меликан в отставку подал...он должен был это сделать после игры с Вересом...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 24.09.2017 17:25
    0
    Думаю дело не в результате, а в бесперспективности команды в финансовом плане, задолженности и т.д.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.