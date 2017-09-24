Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
10-й тур
Сталь Каменское
1:1
Олимпик Д
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Роман САНЖАР: «Для нас сегодняшняя ничья сродни поражению»

«Сталь» – «Олимпик» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 24.09.2017 16:50
  • 273 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfcstal.com, Роман Санжар
© pfcstal.com, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Скажу так: для нас сегодняшняя ничья сродни поражению. Все ребята настраивались, мы очень хотели победить. Для того, чтобы бороться за какие-то высокие позиции в турнирной таблице, в таких играх «Олимпик» обязан побеждать. Да, матч для нас сложился тяжело. В первом тайме, насколько я помню, соперник не нанес ни одного удара, но забил гол после углового. Мы же, имея достаточно моментов, не сумели их реализовать, поэтому пришлось сделать замены. Нам не хватало скорости в атаке. Второй тайм вышел живее. Были моменты, сравняли счет, но для достижения позитивного результата требовалось улучшить реализацию. И все. Нашей команде не хватает, наверное, мастерства в завершающей фазе атак, поэтому так тяжело и набираем очки.
 
Ребята все стараются, я поблагодарил всех за самоотдачу, абсолютно все сегодня хотели выиграть, но, к сожалению, впереди играют молодые ребята, им не хватает мастерства. Игровое преимущество не сумели материализовать в голы.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.