Роман САНЖАР: «Для нас сегодняшняя ничья сродни поражению»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Скажу так: для нас сегодняшняя ничья сродни поражению. Все ребята настраивались, мы очень хотели победить. Для того, чтобы бороться за какие-то высокие позиции в турнирной таблице, в таких играх «Олимпик» обязан побеждать. Да, матч для нас сложился тяжело. В первом тайме, насколько я помню, соперник не нанес ни одного удара, но забил гол после углового. Мы же, имея достаточно моментов, не сумели их реализовать, поэтому пришлось сделать замены. Нам не хватало скорости в атаке. Второй тайм вышел живее. Были моменты, сравняли счет, но для достижения позитивного результата требовалось улучшить реализацию. И все. Нашей команде не хватает, наверное, мастерства в завершающей фазе атак, поэтому так тяжело и набираем очки.

Ребята все стараются, я поблагодарил всех за самоотдачу, абсолютно все сегодня хотели выиграть, но, к сожалению, впереди играют молодые ребята, им не хватает мастерства. Игровое преимущество не сумели материализовать в голы.