Егише МЕЛИКЯН: «Свою работу оцениваю неудовлетворительно»

Главный тренер «Стали» Егише Меликян:

- Соперник не удивил, ведь все знают, что «Олимпик» – это хорошая и агрессивная команда с неплохим подбором игроков. Сегодня именно таких гостей и увидели. Поздравляю не только соперника, но и свою команду с хорошей игрой. Сегодня получился зрелищный футбол, от которого все получили удовольствие.

Однако я хочу сказать о другом. Я тот тренер, который не хочет, не любит и не будет оправдываться. Это уже восьмая игра, которую я не могу выиграть с моей командой. Да, есть объективные причины, остаются некоторые вопросы, однако я подаю в отставку. Не потому, что кто-то меня обидел или я сам кого-то обидел. На ситуацию смотрю профессиональным взглядом. Тренер должен давать результат, а оправдываться не должен. Хочу и считаю себя профессионалом, потому думаю, что так будет правильно.

Хочу сказать спасибо своей команде, нашему президенту и всем работникам клуба за все время совместной работы. Никто не виноват в моем решении, просто я, как тренер, отвечаю за результат, а его нет. Свою работу, как бы там не говорили, оцениваю неудовлетворительно. Я недоволен в первую очередь собой, а самокритика в жизни никому не помешает. Президенту отдельное спасибо за доверие, что поверил в меня – не очень опытного тренера. Где-то я не оправдал его доверия. Я не ухожу потому, что у команды трудности. Нужно освободить должность для такого человека, который помог бы моей родной команде больше, нежели я. Думаю, наш президент имеет для этого все возможности, что он выберет того специалиста, который даст нужный результат. Наверное, это все, что я хотел сказать.

- Может быть, это решение принято на эмоциях, ведь у вас самая молодая команда в Европе, и можно запастись терпением?

- Да, со стороны видно, что я – человек эмоциональный, но такие вещи говорить на эмоциях никогда нельзя. К этому решению я пришел ни вчера и не сегодня. Семь поражений – это полтора месяца. За это время я сделал свои выводы. Я очень долго думал об этом. Если я не могу, как я считаю, помочь команде как главный тренер, то нужно помочь ребятам тем, чтобы освободить место для другого специалиста, который принесет больше пользы. Нет такого понятия «хороший тренер», если он не добивается результата. Это мое мнение. Могу ошибаться, но точно это не эмоции.

- Новому человеку придется вникать в суть происходящего, знакомиться с игроками, сильными и слабыми сторонами. Нужно время, может произойти топтание на месте.

- Да, нужно время, да, это определенный риск, но я считаю, что ждать девятое или десятое поражение не стоит. У него будет больше шансов что-то изменить, сделать правильно. Есть моменты, которые нельзя комментировать, у меня есть свои причины, но просто так я бы про отставку не сказал бы.

- Сегодня уже добились ничьи, курочка по зернышку…

- На этой неделе мы неплохо сыграли и в Кубке Украины. Есть команды Премьер-лиги, которые завершили свои выступления в этом турнире, а мы прошли в 1/8 финала. Значит, немного своему преемнику в психологическом плане я помог. Команда не в яме. На этот счет моя душа спокойна. У команды хорошая аура, она хорошо обучена. Остается только прибавить и начать побеждать. Думаю, у президента будет хороший выбор, и нашу работу продолжит квалифицированный тренер.