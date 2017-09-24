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Арбитр удалил 5 игроков в матче Фенербахче – Бешикташ

Поединок закончился победой «канареек» со счетом 2:1

  • 24.09.2017 14:16
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Метки
ФК Фенербахче
© ФК Фенербахче

«Фенербахче» дома одержал победу над «Бешикташем» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Турции. Экс-динамовец Джермейн Ленс вышел на замену на 77-й минуте, а бывший игрок «Днепра» Жулиано отличился забитым мячом. В матче было зафиксировано 5 удалений.

«Фенербахче» - «Бешикташ» 2:1
Голы: Жулиано 20, Янссен 86, Бабель 87.

«Фенербахче»: Камени, Исла, Али Калдырым (Кейбаши 75), Нойштедтер, Нету, Экичи (Топал 46), Жулиано, Туфан, Соуза, Вальбуэна (Потук 69), Янссен.
«Бешикташ»: Фабрисио, Эркин, Душко Тошич, Пепе, Медель (Арслан 81), Озьякуп, Куарежма, Хатчинсон, Талиска (Негредо 58), Тосун (Ленс 77), Бабель.
Предупреждения: Озьякуп 23, Янссен 23, Экичи 30, Хатчинсон 36, Куарежма 41, Потук 77, Душко Тошич 78, Бабель 90+3, Негредо 90+5.
Удаления: Куарежма 43, Нету 45, Хатчинсон 85, Кейбаши 88, Озъякуп, 90 .

Источник — Sport.ua

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