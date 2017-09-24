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Ярмоленко пропустил тренировку дортмундской Боруссии

Причины отсутствия украинца неизвестны

  • 24.09.2017 13:49
  • 3377 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко пропустил тренировку дортмундского клуба.

Причины отсутствия 27-летнего украинца не сообщаются.

Напомним, вчера Ярмоленко остался в запасе на матч  с менхенгладбахской «Борусии» (6:1), хотя до этого выходил в стартовом составе на матчи против «Гамбурга», «Кельна» и «Тоттенхэма».

Источник — Twitter

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Комментарии
    tsvik12
    online
    tsvik12, 24.09.2017 14:02
    -1
    Оце новина!
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    epikaey
    online
      epikaey, 24.09.2017 14:07
    +1
    ща окажеться шо Суркис хочет больше денег за него, в итоге вернеться в ДК ))ахаха
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    evil_back
      evil_back, 24.09.2017 14:11
    -3
    Как кроты возбудились то Никто не думал что может быть травма или обычная простуда?
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    zhyr
    zhyr, 24.09.2017 14:12
    +1
    epikaey, 24.09.2017 14:07
    ща окажеться шо Суркис хочет больше денег за него, в итоге вернеться в ДК ))ахаха
    а головою подумати?
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    evil_back
      evil_back, 24.09.2017 14:13
    -1
    zhyr, 24.09.2017 14:12
    epikaey, 24.09.2017 14:07
    ща окажеться шо Суркис хочет больше денег за него, в итоге вернеться в ДК ))ахаха

    а головою подумати?

    думать это не про глорье кротопомойки.... Им абы ляпнуть например умонедоразвитому стреме или вадо 1976 с "-" и без "-" с горящим пердаком с диканьки.
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    Oleh Dub
      Oleh Dub, 24.09.2017 14:25
    +1
    Я думаю є обєктивна причина та логічне пояснення, Ярмола в Динамо був дуже дисциплінований та працелюбний, не думаю що це щось більше а ніж якась негальна причина...
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    epikaey
    online
      epikaey, 24.09.2017 14:26
    0
    evil_back, 24.09.2017 14:13
    zhyr, 24.09.2017 14:12
    epikaey, 24.09.2017 14:07 ща окажеться шо Суркис хочет больше денег за него, в итоге вернеться в ДК ))ахаха а головою подумати?

    думать это не про глорье кротопомойки.... Им абы ляпнуть например умонедоразвитому стреме или вадо 1976 с "-" и без "-" с горящим пердаком с диканьки.
    вижу вам тоже думать не вошло в привычку,ведь когда в голове одна кротопомойка ,тогда , во всех людях кто мыслит иначе видите болельщиков Шахтера )
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    yanegg
    online
      yanegg, 24.09.2017 14:35
    0
    В нього індивідуальна програма, готують на мач з Реалом!
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