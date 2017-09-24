Ярмоленко пропустил тренировку дортмундской Боруссии

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко пропустил тренировку дортмундского клуба.
Причины отсутствия 27-летнего украинца не сообщаются.
Напомним, вчера Ярмоленко остался в запасе на матч с менхенгладбахской «Борусии» (6:1), хотя до этого выходил в стартовом составе на матчи против «Гамбурга», «Кельна» и «Тоттенхэма».
Источник — Twitter
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ща окажеться шо Суркис хочет больше денег за него, в итоге вернеться в ДК ))ахаха
а головою подумати?
думать это не про глорье кротопомойки.... Им абы ляпнуть например умонедоразвитому стреме или вадо 1976 с "-" и без "-" с горящим пердаком с диканьки.
epikaey, 24.09.2017 14:07 ща окажеться шо Суркис хочет больше денег за него, в итоге вернеться в ДК ))ахаха а головою подумати?
думать это не про глорье кротопомойки.... Им абы ляпнуть например умонедоразвитому стреме или вадо 1976 с "-" и без "-" с горящим пердаком с диканьки.
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