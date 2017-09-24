Павел Недвед решил возобновить карьеру в 45 лет

Обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед возобновил карьеру в возрасте 45 лет.

Бывший полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Чехии подписал контракт с чешским любительским клубом «Скальна», за который выступает его 18-летний сын. Недвед-старший когда-то начинал свою карьеру в этой команде.

В «Скальне» пока не знают, когда Недвед сможет выйти на поле, так как он загружен работой в Турине на посту вице-президента «Ювентуса».

Напомним, в 2003-м году Павел Недвед стал обладателем «Золотого мяча», играя в составе туринского клуба. В 2009 чешский футболист заявил об окончании спортивной карьеры.