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Павел Недвед решил возобновить карьеру в 45 лет

Чешский футболист подписал контракт с любительским клубом «Скальна»

  • 24.09.2017 13:41
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Getty Images. Павел Недвед
© Getty Images. Павел Недвед

Обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед возобновил карьеру в возрасте 45 лет.

Бывший полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Чехии подписал контракт с чешским любительским клубом «Скальна», за который выступает его 18-летний сын. Недвед-старший когда-то начинал свою карьеру в этой команде.

В «Скальне» пока не знают, когда Недвед сможет выйти на поле, так как он загружен работой в Турине на посту вице-президента «Ювентуса».

Напомним, в 2003-м году Павел Недвед стал обладателем «Золотого мяча», играя в составе туринского клуба. В 2009 чешский футболист заявил об окончании спортивной карьеры.

Источник — Football-italia

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