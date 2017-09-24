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Тайсон о Фернандиньо: «Он друг для всех нас, но на поле нет друзей»

Бразильский легионер «Шахтера» – о будущем противостоянии с бывшим одноклубником

  • 24.09.2017 13:31
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ФК Шахтер. Тайсон
© ФК Шахтер. Тайсон

Тайсон накануне игры против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов рассказал о своей карьере в «Шахтере».

О переезде в Украину:

- Я боялся и ничего не знал о стране. Я хотел вернуться в Бразилию. Я не хотел оставаться в Украине, но сейчас я очень счастлив. Я ни на что не жалуюсь. Я здесь семь лет, и каждый помог мне чувствовать себя здесь комфортно.

О ситуации в Донецке:

-  Я действительно скучаю по нему. Скучаю по городу, по всем людям, которые там проходят через все это… Мне грустно говорить об этом. Мы надеемся, что все это вскоре закончится.

О голе «Наполи»:

- То, что мы вернулись в Лигу чемпионов и я забил, сделало меня очень счастливым, но это было командное усилие и общая причина для празднования.

О Фернандиньо – футболисте «Ман Сити», бывшем игроке «Шахтера», против которого «горняки» сыграют во вторник:

- Он до сих пор хороший друг для всех нас. Он очень мне помог, когда я приехал в «Шахтер», он играл здесь так долго. Но мы любим говорить в Бразилии: «На поле нет друзей». Когда матч начинается, каждый игрок борется за то, чтобы выиграть. Я хочу помочь «Шахтеру» реализовать наш потенциал, и, конечно, вся команда хочет победить.

Источник — УЕФА

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