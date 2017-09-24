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ФРЕД: «Бразильцы в Шахтере очень сплоченные, помогают друг другу»

Полузащитник «горняков» – об одноклубниках и победе над «Наполи»

  • 24.09.2017 12:49
  • 112 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Фред
© ФК Шахтер Донецк. Фред

Игрок «Шахтера» Фред рассказал о «бразильском десанте» в донецком клубе.

«Я покинул Бразилию в юном возрасте. Ехать в страну, которую ты не знаешь – тяжело. Я немного знал о ней от бразильцев, которые уже были здесь, и когда я приехал, я тут же понял, что «Шахтер» – огромный, фантастический клуб.

Бразильцы здесь очень сплоченные, и мы всегда помогаем друг другу, это реально хорошо для нас. Некоторые игроки уже знали друг друга из Бразилии, мы сейчас мы играем здесь вместе за «Шахтерм».

Победа над «Наполи»? Мы знали, что, если мы хотим выйти из группы, мы должны обеспечить победу. Мы гнались за ней, и мы ее достигли», –  сказал Фред.


 

Источник — УЕФА

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Комментарии
    dknedounbas
    online
      dknedounbas, 24.09.2017 12:56
    -2
    Фред: "Бразильцы в ФК Допинг очень дружные - мы всегда глотаем одни и те же запрещенные препараты и ждем, когда главный спонсор проплатит и можно будут заменить пробирку...".
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 24.09.2017 13:02
    +1
    дибилоид сгинь уже отсель!!
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