ФРЕД: «Бразильцы в Шахтере очень сплоченные, помогают друг другу»

Игрок «Шахтера» Фред рассказал о «бразильском десанте» в донецком клубе.



«Я покинул Бразилию в юном возрасте. Ехать в страну, которую ты не знаешь – тяжело. Я немного знал о ней от бразильцев, которые уже были здесь, и когда я приехал, я тут же понял, что «Шахтер» – огромный, фантастический клуб.



Бразильцы здесь очень сплоченные, и мы всегда помогаем друг другу, это реально хорошо для нас. Некоторые игроки уже знали друг друга из Бразилии, мы сейчас мы играем здесь вместе за «Шахтерм».



Победа над «Наполи»? Мы знали, что, если мы хотим выйти из группы, мы должны обеспечить победу. Мы гнались за ней, и мы ее достигли», – сказал Фред.





