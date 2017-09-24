Шахтер ни разу не выигрывал в Лиге чемпионов без Срны

За 14 последних лет, которые Дарио Срна провел в донецкой команде, «Шахтер» не выиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, если в составе «горняокв» не играл хорватский защитник. Дарио пропустил всего 6 из 69 матчей: против «Валенсии» (0:2), «Барселоны» (0:1), «Порту» (0:2 и 1:1) и «Реала» (3:4). Как итог – всего одно набранное очко в шести матчах без капитана.



В ближайшее время «Шахтер» сможет доказать, что данная статистика – случайное совпадение. Поединок второго круга группового раунда ЛЧ «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.



Напомним, донецкий «Шахтер» на неопределенный срок потерял своего многолетнего капитана. Срна сдал положительный допинг-тест и в ближайшее время не поможет своей команде.