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Шахтер ни разу не выигрывал в Лиге чемпионов без Срны

В шести матчах без своего капитана донецкая команда заработала лишь одно очко

  • 24.09.2017 12:38
  • 492 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

За 14 последних лет, которые Дарио Срна провел в донецкой команде, «Шахтер» не выиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, если в составе «горняокв» не играл хорватский защитник. Дарио пропустил всего 6 из 69 матчей: против «Валенсии» (0:2), «Барселоны» (0:1), «Порту» (0:2 и 1:1) и «Реала» (3:4). Как итог – всего одно набранное очко в шести матчах без капитана.

В ближайшее время «Шахтер» сможет доказать, что данная статистика – случайное совпадение. Поединок второго круга группового раунда ЛЧ «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.

Напомним, донецкий «Шахтер» на неопределенный срок потерял своего многолетнего капитана. Срна сдал положительный допинг-тест и в ближайшее время не поможет своей команде.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 24.09.2017 12:48
    +1
    Походу, і 7 матч не виграють ))
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.09.2017 12:52
    -2
    я не знаю чи ще в цій ЛЧ виграють, але з Феєнордом очки повинні взяти (прогноз дві нічиї)
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 24.09.2017 12:53
    +2
    Такие команды для примера взяты, что и Срна там особо не помог бы.
    Мало того, Реалу 3 мяча натолкали - а это не каждый может
    Валенсия - это давний матч, тогда Валенсия была помощнее теперешней.
    Ну а Порто - это такая команда, раз на раз. И с грандом потягается.
    А где шестой матч, только пять результатов приведены?
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 24.09.2017 12:58
    +3
    С Мансити в Англии - что со Срной, что без Срны. Гвардиола распорядится результатом. Это уже на выезд англичане ездят на расслабоне, тогда бы Срна пригодился бы.
    Ответка с Наполи - на своём поле те не дадут увезти очков, и по потенциалу первого матча уже хитрости Фонсеки не пройдут. Хотя опыт сырника возможно дал бы за ничейку зацепиться, но не особо вероятно.
    А Фееноорд они должны обыгрывать и сами.
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