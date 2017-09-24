Шахтер ни разу не выигрывал в Лиге чемпионов без Срны

За 14 последних лет, которые Дарио Срна провел в донецкой команде, «Шахтер» не выиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, если в составе «горняокв» не играл хорватский защитник. Дарио пропустил всего 6 из 69 матчей: против «Валенсии» (0:2), «Барселоны» (0:1), «Порту» (0:2 и 1:1) и «Реала» (3:4). Как итог – всего одно набранное очко в шести матчах без капитана.
В ближайшее время «Шахтер» сможет доказать, что данная статистика – случайное совпадение. Поединок второго круга группового раунда ЛЧ «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.
Напомним, донецкий «Шахтер» на неопределенный срок потерял своего многолетнего капитана. Срна сдал положительный допинг-тест и в ближайшее время не поможет своей команде.
Источник — zbirna.com
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Мало того, Реалу 3 мяча натолкали - а это не каждый может
Валенсия - это давний матч, тогда Валенсия была помощнее теперешней.
Ну а Порто - это такая команда, раз на раз. И с грандом потягается.
А где шестой матч, только пять результатов приведены?
Ответка с Наполи - на своём поле те не дадут увезти очков, и по потенциалу первого матча уже хитрости Фонсеки не пройдут. Хотя опыт сырника возможно дал бы за ничейку зацепиться, но не особо вероятно.
А Фееноорд они должны обыгрывать и сами.
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