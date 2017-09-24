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Олег САЛЕНКО: «Зозуле нужно терпеть, а Зинченко — уходить»

Бывший игрок «Динамо» – о перспективах украинских футболистов за границей

  • 24.09.2017 12:16
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sportbox.ru. Олег Саленко
© sportbox.ru. Олег Саленко

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал о перспективах Романа Зозули и Александра Зинченко.

— Что даст «Зозуле» выступление за «Альбасете» в Сегунде, какие перспективы останутся у Романа в сборной?
— То, что он стал регулярно играть, уже хорошо. По собственному опыту знаю, что некоторые команды из Сегунды сильнее многих наших из Премьер-лиги.

«Альбасете» — клуб солидный, с именем. Зозуле нужно просто набирать форму, терпеть и ждать. Думаю, тренеры сборной держат Романа в поле зрения и в будущем еще вызовут его…

— Зинченко, в отличие от Зозули, вообще не играет за клуб, но в национальную команду приглашение получает…
— Шевченко включил его в обойму и постоянно дает ему шанс. Конечно, Зинченко нужно побыстрее куда-то уйти в аренду из «Манчестер Сити». Если он год просидит в запасе, потеряет многое. А Шевченко верит в игрока, которого наверняка подробно отслеживают его помощники.

— Если уж заговорили об ассистентах, скажите, как вы восприняли новость о привлечении к работе со сборной Украины Воронина?
— За Андрея говорит его опыт. Плюс ко всему они с Шевченко находятся в хороших отношениях. Это ведь важно, когда можно посоветоваться с соотечественником. Ведь остальные в тренерском штабе иностранцы. Думаю, Воронин будет курировать  нападающих.

Источник — zbirna.com

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