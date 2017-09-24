Валерий ФЕДОРЧУК: «Не настраивался по-особому на Динамо»

Полузащитник «Вереса» Валерий Федорчук прокомментировал ничейный результат с Динамо (0:0) в 10-м туре Премье-лиги.

«В первую очередь «Вересу» нужно было сыграть очень компактно, ведь мы знали, что у «Динамо» быстрые игроки линии атаки, на флангах, фактурный нападающий.

Я не настраивался по-особому на «Динамо». Просто отработал как положено.

Возможно, «Вересу» где-то повезло, но мы заслужили эту ничью», – сказал Федорчук.