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Пищур может вернуться в Волынь

Луцкий клуб ведет переговоры с 36-летним форвардом

  • 24.09.2017 11:39
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kazfootball.kz. Александр Пищур
© kazfootball.kz. Александр Пищур

Нападающий Александр Пищур близок к возвращению в луцкую «Волынь». По информации источника, сейчас стороны ведут переговоры.

Напомним, Пищур выступал в Украине за «Металлист», «Ворсклу», «Закарпатье», «Зарю», «Таврию», «Оболонь».

Последним клубом игрока был «Шуртан», где он провел 3 матча в чемпионате Узбекистана.

Источник — Sport.ua

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