Пищур может вернуться в Волынь

Нападающий Александр Пищур близок к возвращению в луцкую «Волынь». По информации источника, сейчас стороны ведут переговоры.
Напомним, Пищур выступал в Украине за «Металлист», «Ворсклу», «Закарпатье», «Зарю», «Таврию», «Оболонь».
Последним клубом игрока был «Шуртан», где он провел 3 матча в чемпионате Узбекистана.
Источник — Sport.ua
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