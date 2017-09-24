Арсен ВЕНГЕР: «Групповой раунд ЛЧ стал предсказуемым»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что скучает по Лиге чемпионов, а также заявил, что групповой раунд главного европейского турнира стал предстказуемым.

«Думаю, на групповом этапе не так много интересных матчей. Вы выбираете для просмотра только одну или две игры. На групповой стадии все стало предсказуемым.



Скучаю ли я по Лиге чемпионов? Если честно, да. Но должен сказать, что у меня было около 200 игр в этом турнире, и это настоящая привилегия», – сказал Венгер.

Напомним, «Арсенал» в четверг, 28 сентября, примет БАТЭ в рамках группового раунда Лиги Европы.