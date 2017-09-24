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Паралимпийская сборная Украины – чемпион мира по футболу

В финальном матче украинцы минимально переиграли сборную Ирана

  • 24.09.2017 09:15
  • 895 просмотров
  • 6 комментария
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Украинские паралимпийцы одержали победу на чемпионата мира по футболу, который прошел в Аргентине. В финале наши спортсмены обыграли Иран со счетом 1:0.

Напомним, в полуфинале украинцы одолели сборную России по пенальти.

Это уже пятая победа паралимпийской сборной Украины на мировых первенствах. Ранее наши футболисты побеждали в 2001, 2003, 2009 и 2013 годах.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    maxcrimea8
      maxcrimea8, 24.09.2017 09:20
    +7
    Красавчики! Гордимся командой!
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 24.09.2017 09:33
    +3
    Молодчагі!!!
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    Igor Ivanin
      Igor Ivanin, 24.09.2017 09:43
    +3
    Молодцы мы вами гордимся!!!!
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    odiniznashih
      odiniznashih, 24.09.2017 09:44
    0
    Паралимпийцы как всегда молодцы!
    А вот сборная инвалидовУкраины - те как всегда.
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    petjawasjapupkin2
    online
      petjawasjapupkin2, 24.09.2017 09:48
    +3
    НА ГЛАВНУЮ ЁЁЁЁЁ!!!!
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    Aval
    online
      Aval, 24.09.2017 09:49
    +2
    БРАВО ХЛОПЦЯМ !!! Приклад іншим футболістам України !!!!
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