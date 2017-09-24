Паралимпийская сборная Украины – чемпион мира по футболу

Украинские паралимпийцы одержали победу на чемпионата мира по футболу, который прошел в Аргентине. В финале наши спортсмены обыграли Иран со счетом 1:0.
Напомним, в полуфинале украинцы одолели сборную России по пенальти.
Это уже пятая победа паралимпийской сборной Украины на мировых первенствах. Ранее наши футболисты побеждали в 2001, 2003, 2009 и 2013 годах.
Источник — Sport.ua
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А вот сборная инвалидовУкраины - те как всегда.
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