Мариуполь - Александрия. Анонс

Главной новостью перед предстоящим поединком, конечно же, стала отставка теперь уже бывшего наставника мариупольцев Александра Севидова. Причем уход тренера стал полной неожиданностью как для любителей футбола и болельщиков клуба, так и для специалистов.



Во-первых, в девяти турах нового чемпионата страны команда демонстрировала достаточно неплохой уровень игры и по праву занимает высокое третье место в турнирной таблице. А, во-вторых, ранее не было никакой информации о том, что в клубе существуют какие-либо конфликты или недопонимания между руководством, тренером и игроками.



Как бы там ни было, а «Мариуполю» предстоит далее выступать уже с другим коучем Александром Бабичем, известным футбольной общественности по работе в «Черноморце». Со своими нынешними подопечными он знаком всего лишь несколько дней, а может быть даже и часов, так что говорить о каких-то новых тактических схемах или изменениях в подготовке к игре пока не приходится. Вся надежда на то, что и футболисты, и тренер профессионалы своего дела и смогут в кратчайшее время прийти к необходимому взаимопониманию.



Что касается «Александрии», то здесь другая история. Команда неудачно стартовала в новом сезоне и только в предыдущем туре у себя дома сумела одержать свою первую победу в Премьер Лиге. Плюс к этому наверняка болезненной занозой в сознании игроков еще сидит недавний вылет из Лиги Европы. Поэтому, чтобы преодолеть все эти трудности, подопечным Владимира Шарана нужны положительные эмоции, в том числе и победа в Мариуполе.



Интересно, что полтора месяца назад Александр Бабич и Владимир Шаран уже выводили команды друг против друга в матче «Черноморец» - «Александрия», завершившимся с ничейным счетом 2:2. Вряд ли тогда кто-то из них мог представить столь быструю повторную встречу на противоположных тренерских местах уже в приазовском городе.



И далее о статистике поединков предстоящих соперников. Команды 6 раз играли между собой, причем под разными названиями («Металлург», «Ильичевец» с одной стороны, «Полиграфтехника», ПФК и ФК «Александрия» - с другой). У мариупольцев 3 победы, при двух ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей 9 - 6 в их пользу.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



Ориентировочные составы:



«Мариуполь»: Худжамов, Яворский, Кирюханцев, Вакуленко, Насонов, Танковский, Тотовицкий, Болбат, Мышнёв, Фомин, Кожанов



«Александрия»: Панькив, Гитченко, Бондаренко, Бацула, Запорожан, Полярус, Банада, Грицук, Старенький, Пономар, Ситало



Котировки букмекеров:

Олимп: 2,50 - 3.12 - 2.85

Марафон: 2.44 - 3.10 - 3.24

24 сентября, воскресенье