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Мариуполь
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Александрия
24.09.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Александрия. Анонс

И снова Бабич против Шарана. Теперь уже в Мариуполе

  • 24.09.2017 09:00
  • 246 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

Главной новостью перед предстоящим поединком, конечно же, стала отставка теперь уже бывшего наставника мариупольцев Александра Севидова. Причем уход тренера стал полной неожиданностью как для любителей футбола и болельщиков клуба, так и для специалистов.

Во-первых, в девяти турах нового чемпионата страны команда демонстрировала достаточно неплохой уровень игры и по праву занимает высокое третье место в турнирной таблице. А, во-вторых, ранее не было никакой информации о том, что в клубе существуют какие-либо конфликты или недопонимания между руководством, тренером и игроками.

Как бы там ни было, а «Мариуполю» предстоит далее выступать уже с другим коучем Александром Бабичем, известным футбольной общественности по работе в «Черноморце». Со своими нынешними подопечными он знаком всего лишь несколько дней, а может быть даже и часов, так что говорить о каких-то новых тактических схемах или изменениях в подготовке к игре пока не приходится. Вся надежда на то, что и футболисты, и тренер профессионалы своего дела и смогут в кратчайшее время прийти к необходимому взаимопониманию.

Что касается «Александрии», то здесь другая история. Команда неудачно стартовала в новом сезоне и только в предыдущем туре у себя дома сумела одержать свою первую победу в Премьер Лиге. Плюс к этому наверняка болезненной занозой в сознании игроков еще сидит недавний вылет из Лиги Европы. Поэтому, чтобы преодолеть все эти трудности, подопечным Владимира Шарана нужны положительные эмоции, в том числе и победа в Мариуполе.

Интересно, что полтора месяца назад Александр Бабич и Владимир Шаран уже выводили команды друг против друга в матче «Черноморец» - «Александрия», завершившимся с ничейным счетом 2:2. Вряд ли тогда кто-то из них мог представить столь быструю повторную встречу на противоположных тренерских местах уже в приазовском городе.

И далее о статистике поединков предстоящих соперников. Команды 6 раз играли между собой, причем под разными названиями («Металлург», «Ильичевец» с одной стороны, «Полиграфтехника», ПФК и ФК «Александрия» - с другой). У мариупольцев 3 победы, при двух ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей 9 - 6 в их пользу.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Худжамов, Яворский, Кирюханцев, Вакуленко, Насонов, Танковский, Тотовицкий, Болбат, Мышнёв, Фомин, Кожанов

«Александрия»: Панькив, Гитченко, Бондаренко, Бацула, Запорожан, Полярус, Банада, Грицук, Старенький, Пономар, Ситало

Котировки букмекеров:
Олимп: 2,50 - 3.12 - 2.85
Марафон: 2.44 - 3.10 - 3.24

 

24 сентября, воскресенье
«Мариуполь»  «Александрия»
Мариуполь. Стадион «Ильичевец». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Юрий Грисьо (Львов)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Мариуполь» – «Александрия»?
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    8. 2:3
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    9. 2:2
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Комментарии
    ivanmestnii
      ivanmestnii, 24.09.2017 09:34
    -1
    Нормально Чел устроился! То уже одной ногой в первой лиге находился.... потом вообще выгнали... и тут оказался тренером команды,которая реально может попасть в ЛЕ...
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