Ворскла вырвала ничью у Зари на последней минуте основного времени

Противостояние в Полтаве выглядело очень интригующим, ведь в последние годы команды постоянно спорили за Лигу Европы. И ожидания стали оправдываться уже с первых минут: соперники ринулись в атаку, быстро проходя центр и пытаясь обострять ситуацию либо в штрафной площадке, либо на её подступах.

Уже в дебюте матча Караваев здорово сместился в центр со своего правого фланга и пробил низом – Ткаченко был на месте. Полтавчане в ответ разыграли несколько перспективных широких комбинаций, но завершение в виде банальных забросов и подач в штрафную обострения не принесло – «Заря» грамотно располагалась в обороне, без труда защищаясь.

Постепенно у «Ворсклы» всё же стало вырисовываться позиционное преимущество, но раскатывание мяча в районе центрального круга шло без продвижения к воротам. Лишь раз хозяева нашли брешь в редутах «Зари»: Кадымян прорвался правым флангом и прострелил на ближнюю стойку, где Коломоец из неудобной позиции всё же изловчился пробить, но мяч прошёл далеко от цели.

Почувствовав угрозу, обострить ситуацию попыталась и «Заря»: подопечные Юрия Вернидуба провели пару быстрых комбинаций, да и удары Гордиенко с Громовым выглядели перспективно, но защитники полтавчан здорово их блокировали. В общем, с попеременным успехом обменивались атаками соперники, но до по-настоящему голевых моментов дело всё же не доходило.

Уже когда команды отыграли полчаса, наконец-то супершанс получился у «Зари»: Караваев сыграл в эффектную «стеночку» с Гордиенко, получив пас от головы партнёра, и выскочив один в один с голкипером. Полузащитник луганчан уже в падении внешней стороной стопы таки нанёс удар, но на него среагировал Ткаченко. Тут же «Ворскла» ответила ещё одним ударом Коломойца, который не попал в ближний угол.

Ну, и на последних секундах тайма «размочить» результат удалось гостям. У «Зари» прошла фланговая атака, в завершении которой головой пробил Харатин: блок защитника, отскок, суматоха, и после удара Опанасенко не без рикошета от Матвиенко мяч всё же залетел в сетку – 0:1. Вот такая концовка первой половины.

С началом второго тайма прогнозировалось какое-то изменение хода событий, прежде всего, со стороны «Ворсклы». Но луганчане и после перерыва не снизили оборотов, действуя «первым номером» и диктуя хозяевам свои условия. «Заря» атаковала в свойственной себе манере, комбинируя по всей ширине поля и активно используя фланги.

В одном из немногих контрвыпадов полтавчане сумели приблизиться к штрафной Лунина, заработав перспективный штрафной, однако удар на силу от Матвиенко приняла на себя «стеночка». Впрочем, как раз после этого стандарта «Ворскла» будто получила сигнал для наступления, и рисунок игры начал меняться. Коллектив Василия Сачко всё чаще стал гостить на половине поля «Зари».

По сути же, события на поле теперь больше стали напоминать первый тайм, когда, несмотря на высокие скорости и активность со стороны обеих сторон, игре явно не хватало остроты. Если моменты и возникали, то были они больше следствием либо сумбура, либо стандартов. Как, например, когда после подачи штрафного «парашютом» мяч в сетку едва не отправил Чеснаков – Лунин был начеку, достав удар в прыжке. Луганчане ответили мощнейшим ударом со штрафного от вышедшего на замену Силаса – в броске отбил мяч Ткаченко. Ещё один классный шанс бразилец упустил уже в концовке матча, прорвавшись в штрафную с левого края, пробив в дальний угол, но в цель не попав.

Несмотря на нервную концовку, казалось, что «Заря» на опыте всё же удержит свой перевес. Но уже когда пошла последняя минута основного времени, «Ворскла» быстро разыграла аут на правом фланге, пошла подача в район линии вратарской, где нелепый рикошет от Сватка позволил Коломойцу буквально вколотить мяч в сетку ударом в упор – 1:1.

На кураже полтавчане продолжали атаковать и в компенсированное время, но теперь уже «Заря» сдержала натиск. Упущенная победа гостей, но луганчане уже не выглядят так безлико, как бывало на старте сезона. Ну, а «Ворскла» не отпускает тандем лидеров, всё чётче обозначая претензии на высшие места таблицы.

Артём ЦЫГАНЕНКО

«Ворскла» – «Заря» – 1:1 (0:1)

«Ворскла»: Александр Ткаченко, Александр Чижов, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Николай Матвиенко, Гегам Кадымян (Владимир Одарюк, 87), Вячеслав Шарпар, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Александр Скляр (Владислав Кулач, 76), Юрий Коломоец

«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Сухоцкий, Евгений Опанасенко, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Руслан Бабенко, Артём Громов (Сергей Майборода, 83), Артем Гордиенко (Силас, 71), Максим Лунёв

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)

Юрий Коломоец, 90 - Евгений Опанасенко, 44. Юрий Коломоец, 90 - Евгений Опанасенко, 44.

Александр Чижов, 45. Ардин Даллку, 60. Владислав Кулач, 89. - Руслан Бабенко, 69. Александр Чижов, 45. Ардин Даллку, 60. Владислав Кулач, 89.- Руслан Бабенко, 69.

Удары (в створ): 5 (1) – 8 (5).

Угловые: 2 – 5.

Офсайды: 0 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.