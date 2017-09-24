Настойчивость Мариуполя принесла ему ничью с Александрией

Совершенно неожиданная отставка Александра Севидова, и столь же неожиданное назначение Александра Бабича главным тренером «Мариуполя» были в топе футбольных событий уходящей недели. Какое уж там разное видение путей развития команды у Севидова и руководства азовцев, а, точнее, что скрывается под этой мудреной формулировкой, мы вряд ли узнаем. Но в чем абсолютно прав теперь уже бывший коуч «Мариуполя», так это в том, что он оставил команду и в очень хорошем состоянии, и на ходу. Как ни крути, но в ближайшее время не избежать сравнений относительного того, как «Мариуполь» играл «при Севидове», и как же он заиграет «при Бабиче». А в своем дебютном матче новый рулевой «Мариуполя» не стал делать никаких революций, и в составе азовцев на матч с «Александрией» вышли все те же футболисты, кто на себе тянул команду и ранее.

Что до «Александрии», то у нее свои задачи, и главная – нужно подниматься в турнирной таблице, чтобы на втором этапе чемпионата быть среди команд, которые борются за места в еврокубках.

«Мариуполю» не понабилось много усилий, чтобы завладеть инициативой. Гости сразу расположились на своей половине, и от середины поля встречали развитие атак соперника. Все было у ворот Леванидова спокойно, пока голкипер в безобидной обстановке не выбил мяч на угловой. Кожанов навесил, завязалась борьба, и вскоре мяч оказался в воротах «Александрии», однако взятие ворот арбитр Грысьо не зафиксировал, а зафиксировал нарушение Виценца на Леванидове.

Прошло две минуты – и мяч снова в сетке, и снова нет гола! Кожанов слева выскочил один на один с Леванидовым, когда же голкипер отбил мяч, но неудачно вынес его из штрафной, хозяева вернули кожаный снаряд в штрафную Кожанову, тот поразил ворота, но за мгновение до этого лайнсмен зажег «вне игры».

«Александрия», пережив эти неприятные моменты, огрызнулась контратакой правым флангом, и после ошибки Тищенко Старенький справа ворвался в штрафную. Фактически – выход один на один, но ситуацию для хозяев спас своевременный выход Худжамова из ворот, что и не позволило отличиться герою предыдущего матча «Александрии».

Леванидов, тем не временем, нервно играл у своих ворот, и только неточность Болбата, когда он подобрал мяч, отбитый голкипером гостей, сохранила на табло изначальный счет. Но за все свои помарки Леванидова отработал сполна на 27-й минуте. Тищенко мягкой передачей забросил мяч к вратарской, и набежавший Фомин в касание, казалось, бил наверняка. Однако вратарь успел выставить руку, отбив мяч на угловой.

Собственно, после него гости и провели атаку, которая позволила открыть счет. После навеса в штрафную с левого фланга Старенький выиграл «второй этаж», сбросив мяч под удар Грицуку, и тот в падении в касание вогнал мяч в сетку.

Оказавшись в минусе, «мариупольцы» с удвоенной энергией заиграли на атаку, однако гости уже не позволяли сопернику разгуляться у своих ворот. Не работали у хозяев и многочисленные стандарты, которые исполняли то Болбат, то Кожанов. Как итог, «Александрия» спокойно сохранила устраивающий её счет до перерыва.

И после него гостям пришлось держать оборону, и порой это приходилось делать в непосредственной близости от владений Леванидова. Сложно было уследить за настырным Кожановым, который дважды из перспективных позиций отправлял мяч мимо ворот, а на 55-й минуте на какие-то сантиметры забежал «вне игры» перед тем, как выкатить мяч Болбату на пустые ворота. Вскоре к обстрелу гостевых ворот подключился и Мышнев – с его плотным дальним ударом в девятку в красивом броске справился Леванидов.

«Александрия», выдерживая такие настойчивые атаки, все-таки держала в уме контратаку, но лишь раз после стандарта удалось потревожить Худжамова – Банада в прыжке с угла вратарской пробивал головой в ближний угол, и вратарь хозяев успел отбить мяч на угловой. Ударный отрезок гости выдали на 73-й минуте. Каленчук запустил Ситало в отрыв по центру, но при входе в штрафную форвард гостей мяч от себя отпустил. А уже в следующей атаке с прицельным ударом Поляруса с линии штрафной с большим трудом справился Худжамов.

Заключительные минуты основного времени обещали быть нескучными. Вода камень точит, вот и волны атак на ворота Леванидова принесли «Мариуполю» столь желанный гол. После надцатого по счету углового гости выбили мяч из штрафной, но на Мышнева, который по дуге направил мяч к вратарской, что позволило Яворскому в прыжке головой отправить мяч в ворота. Что и говорить, на свой гол «Мариуполь» наиграл.

Однако хозяева не желали довольствоваться ничейным счетом, большими силами понеслись вперед, что, в свою очередь, давало шансы и «Александрии». Четыре компенсированные минуты, как и весь матч, пролетели на одном дыхании, но ничья была, пожалуй, закономерным результатом матча, в котором каждый очень хотел победить.

Ростислав ОРЕХОВ

«Мариуполь» – «Александрия» – 1:1 (0:1)

«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Сергей Яворский, Александр Насонов, Виталий Виценец (Андрей Тотовицкий, 50), Вячеслав Танковский, Дмитрий Мышнёв, Руслан Фомин, Сергей Вакуленко, Сергей Болбат (Андрей Борячук, 70), Игорь Тищенко, Денис Кожанов (Руслан Кисиль, 75)

«Александрия»: Владислав Леванидов, Андрей Гитченко, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Андрей Бацула, Андрей Запорожан, Сергей Старенький (Андрей Цуриков, 59), Артем Ситало, Евгений Банада, Василий Грицук (Максим Каленчук, 67), Артем Полярус (Виталий Пономар, 76)

Арбитр: Юрий Грысьо (Львов)

Сергей Яворский, 86 - Василий Грицук, 28. Сергей Яворский, 86 - Василий Грицук, 28.

Сергей Болбат, 56. Вячеслав Танковский, 62. Руслан Кисиль, 79. - Артем Полярус, 30. Андрей Запорожан, 34. Владислав Леванидов, 62. Сергей Болбат, 56. Вячеслав Танковский, 62. Руслан Кисиль, 79.- Артем Полярус, 30. Андрей Запорожан, 34. Владислав Леванидов, 62.

Удары (в створ): 15 (6) – 5 (4).

Угловые: 12 – 3.

Офсайды: 5 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.