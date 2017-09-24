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10-й тур
Ворскла
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Заря
24.09.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Заря. Анонс

В ожидании озарения

  • 24.09.2017 10:30
  • 257 просмотров
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zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com
Если смотреть на турнирную таблицу прошлого и текущего сезона, то «Ворскла» и «Заря» занимают противоположные позиции: полтавчане идут третьими, а луганчане находятся вне борьбы за место в первой шестерке.
 
Несмотря на статус участника еврокубка, подопечные Юрия Вернидуба вовсе неоднозначно смотрятся в нынешнем чемпионате, виной тому и уход ряда ведущих игроков, и травмы, которые зачастили в луганский дом. В матче против «Ворсклы» «черно-белые» не смогут рассчитывать на форварда Иури, защитника Прийму, и все еще находящегося в лазарете Владислава Калитвинцева. Прибавим к этому дисквалифицированного Андриевского, и лишних слов о головной боли Вернидуба говорить не стоит. Позитивным моментом остается статистика «Зари» в играх на чужих полях: команда забивала во всех выездных матчах сезона. Особенным станет матч для Артема Громова, для которого «Ворскла» родной клуб, и именно вокруг возвращения хавбека в ряды «бело-зеленых» летом было много слухов. Думается, Артему есть, что доказывать руководству полтавчан.
 
«Ворскла», после досадного поражения от «Вереса» в прошлом туре, смогла на неделе реабилитироваться в кубковой битве с краматорским «Авангардом», победив в нелегком поединке 2:0. Матч позволил Василию Сачко проверить ближайший резерв, которым наставник полтавчан остался не до конца доволен. В отличие от гостей у «Ворсклы» нет дисквалифицированных, и даже те, кто еще недавно лечился после травм, уже в строю.
 
Вспоминая историю противостояний, отметим, что в 22 играх царит полный паритет: по 6 побед, 10 ничьих, разница мячей 22:22. В Полтаве сыграно 11 встреч, в которых зафиксировано 3 победы каждой из команд и еще 5 ничьих, разница мячей 11:10 в пользу хозяев.
 
Обслуживать встречу назначен Николай Балакин из Киевской области, который в нынешнем сезоне матче «Зари» и «Ворсклы» еще не судил.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Ворскла»: Ткаченко – Матвиенко, Даллку, Чижов, Пердута – Чеснаков, Скляр – Ребенок,  Шарпар, Кадымян – Коломоец
 
«Заря»: Лунин – Опанасенко, Чечер, Сваток, Сухоцкий – Гордиенко, Бабенко – Караваев, Харатин, Громов – Лунев
 
Травмированные: Прийма, Иури, Калитвинцев (все – «Заря»)
 
Дисквалификация: Андриевский («Заря»)

24 сентября, воскресенье
«Ворскла»  «Заря»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 19.30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)
 Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Ворскла» – «Заря»?
  • 37.5% (3)
    1. 1:2
  • 25% (2)
    2. 2:1
  • 25% (2)
    3. 1:1
  • 12.5% (1)
    4. 0:1
  • 0% (0)
    5. Другой вариант
  • 0% (0)
    6. 3:3
  • 0% (0)
    7. 3:2
  • 0% (0)
    8. 3:1
  • 0% (0)
    9. 3:0
  • 0% (0)
    10. 2:3
  • 0% (0)
    11. 2:2
  • 0% (0)
    12. 2:0
  • 0% (0)
    13. 1:3
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    14. 1:0
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