Ворскла – Заря. Анонс

Если смотреть на турнирную таблицу прошлого и текущего сезона, то «Ворскла» и «Заря» занимают противоположные позиции: полтавчане идут третьими, а луганчане находятся вне борьбы за место в первой шестерке.

Несмотря на статус участника еврокубка, подопечные Юрия Вернидуба вовсе неоднозначно смотрятся в нынешнем чемпионате, виной тому и уход ряда ведущих игроков, и травмы, которые зачастили в луганский дом. В матче против «Ворсклы» «черно-белые» не смогут рассчитывать на форварда Иури, защитника Прийму, и все еще находящегося в лазарете Владислава Калитвинцева. Прибавим к этому дисквалифицированного Андриевского, и лишних слов о головной боли Вернидуба говорить не стоит. Позитивным моментом остается статистика «Зари» в играх на чужих полях: команда забивала во всех выездных матчах сезона. Особенным станет матч для Артема Громова, для которого «Ворскла» родной клуб, и именно вокруг возвращения хавбека в ряды «бело-зеленых» летом было много слухов. Думается, Артему есть, что доказывать руководству полтавчан.

«Ворскла», после досадного поражения от «Вереса» в прошлом туре, смогла на неделе реабилитироваться в кубковой битве с краматорским «Авангардом», победив в нелегком поединке 2:0. Матч позволил Василию Сачко проверить ближайший резерв, которым наставник полтавчан остался не до конца доволен. В отличие от гостей у «Ворсклы» нет дисквалифицированных, и даже те, кто еще недавно лечился после травм, уже в строю.

Вспоминая историю противостояний, отметим, что в 22 играх царит полный паритет: по 6 побед, 10 ничьих, разница мячей 22:22. В Полтаве сыграно 11 встреч, в которых зафиксировано 3 победы каждой из команд и еще 5 ничьих, разница мячей 11:10 в пользу хозяев.

Обслуживать встречу назначен Николай Балакин из Киевской области, который в нынешнем сезоне матче «Зари» и «Ворсклы» еще не судил.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ткаченко – Матвиенко, Даллку, Чижов, Пердута – Чеснаков, Скляр – Ребенок, Шарпар, Кадымян – Коломоец

«Заря»: Лунин – Опанасенко, Чечер, Сваток, Сухоцкий – Гордиенко, Бабенко – Караваев, Харатин, Громов – Лунев

Травмированные: Прийма, Иури, Калитвинцев (все – «Заря»)

Дисквалификация: Андриевский («Заря»)



24 сентября, воскресенье