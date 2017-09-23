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Юрий ВИРТ: «По игре это был матч вратарей»

«Динамо» – «Верес» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера ровенчан

  • 23.09.2017 22:39
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Юрий ВИРТ: «По игре это был матч вратарей»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:

— У меня положительные эмоции от игры. Мы добыли положительный результат. Мы понимали, какому сильному сопернику мы будет противостоять — одному из лучших клубов страны. Наша команда очень серьезно готовилась к этому противостоянию. По игре, думаю, это был матч вратарей. Было много голевых моментов. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, хотя у нас их было предостаточно.
 
В принципе, я доволен отношением футболистов и той игрой, которую мы демонстрируем. Думаю, такая игра нравится и болельщикам. Я поздравил игроков с этим результатом, но они мне ответили, что могли сегодня и выиграть. Мы продолжим двигаться вперед и решать те задачи, которые перед нами стоят. Готовимся к следующей игре.
 
— Какие задачи стоять перед командою?
— На сегодняшней день стоит задача попасть в первую шестерку. Уже потом мы будем ставить следующие задачи, исходя из той комплектации, которая у нас есть.
 
— Оцените действия Александра Бандуры, который сегодня сделал все, чтобы ваша команда не проиграла?
— Конечно, Саша провел прекрасный матч. Он выручил нас не один раз сегодня, но не он один. Сегодня себя проявили все игроки. Мы знаем, что «Динамо» — очень результативная команда. Они забивают много и в чемпионате Украины, и в Лиге Европы. Но мы смогли выстоять и отдаться игре на 100%. У нас очень хороший коллектив, и все что мы планируем, у нас получается. Я с позитивом смотрю в будущее.
 
— Многие игроки в вашей команды очень быстро прогрессируют. Собираетесь ли вы усиливаться новыми игроками в дальнейшем или будете рассчитывать исключительно на этих исполнителей?
— Многим игрокам еще не хватает опыта, не все еще прошли адаптацию в Премьер-лиге после низших дивизионов. Я от всех требую больше креатива. Думаю, со временем они смогут прибавить в этих компонентах. Конечно, мы планирует укомплектовываться еще, если будут стоять более высокие задачи.
 
— Тройка вашей полузащиты Карасюк, Степанюк, Федорчук — не выглядит ли сейчас лучшей в чемпионате?
— Трудно сказать. Они действительно проделывают большой объем работы, это опытные футболисты. Хотя сегодня нам не хватало контроля мяча, это то, что я от них требую на тренировках. Тем не менее, ребята не дали пространства сопернику, как мы и договаривались, здорово отыграли на защиту.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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