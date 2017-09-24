Карпати – Чорноморець. Анонс

У неділю, 24 вересня, «Карпати» на стадіоні «Україна» в рамках чемпіонату зустрінуться з «Чорноморцем». Підопічні Сергія Зайцева вийдуть на поле після прикрої поразки в 1/16 фіналу Кубку України, яку «леви» в гостях зазнали від друголігового івано-франківського «Прикарпаття» – 1:2.

Тепер на «поранених левів» чекає «Чорноморець». «Моряки» після появи на їх тренерському містку колишнього керманича «Карпат» Олега Дулуба ще не програвали, і після домашньої нічиєї з «Шахтарем» перебувають у психологічному піднесенні. До того ж, 20 вересня в білоруського фахівця Дулуба був День народження.

Баланс попередніх львівських ігор «Карпат» та «Чорноморця» вказує на перевагу «Карпат», які перемагали 11 разів, а програвали лише тричі. Ще у 1999 році «Чорноморець» у гостьовому матчі з «Карпатами» з рахунком 0:5 зазнав однієї з 5-ти своїх самих великих поразок у чемпіонатах України. Востаннє «моряки» виходили на поле львівського стадіону, а це була «Арена-Львів», у вересні минулого року, зігравши з «левами» внічию 0:0. Загалом «Чорноморець» не забиває голів у Львові у ворота «Карпат» вже 270 (!) хвилин поспіль. Безпрограшна домашня серія «зелено-білих» проти «Чорноморця» триває вже 4 матчі: по 2 перемоги й нічиї.

З приходом Дулуба до «Чорноморця» відбулися значні кадрові зміни. З’явилися білоруський воротар Гутор («Тосно»), французи Ваг («Жетису», Казахстан) та Н’Діайє («Белфорт», Франція), гвінеєць Бамба («Зугдіді», Грузія). Ще раніше лави «моряків» поповнив хорват Жуніч з російського «Оренбурга». Виділимо і захисника Зубейка, який у минулому сезоні виступав і за «Карпати».

Щодо втрат «зелено-білих», то гру через дискваліфікацію пропустить «карпатівець» Федецький. Інтриги недільному матчу додає і сусідство суперників у нижній частині турнірної таблиці. Час гравцям «Карпат» показувати свій характер.

Виведе суперників на поле столичний арбітр Іван Бондар, для якого це буде 42-а гра в елітному дивізіоні. При суддівстві Бондаря «Карпати» ще не програвали у Прем’єр-лізі – в 4-х матчах: 3 перемоги та нічия. «Чорноморець» же провів 7 ігор за участю Бондаря і здобув у них дві перемоги, один раз грав внічию і зазнав дві поразки.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Мысак, Кортеджано, Лобай, Нестеров, Мирошниченко, Мякушко, Голодюк, Ди Франко, Худобяк, Чачуа, Гладкий

«Черноморец»: Гутор, Татарков, Алассан, Мамаду, Жунич, Зубейко, Бамба, Политыло, Ковалец, Третьяков, Хобленко

Дисквалификация: Федецкий («Карпаты»)



24 сентября, воскресенье