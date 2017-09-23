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Ливерпуль на выезде обыграл Лестер

«Мерсисайдцы» увезли три очка из Лестера

  • 23.09.2017 21:51
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Getty Images. Ливерпуль
© Getty Images. Ливерпуль
«Лестер» – «Ливерпуль» – 2:3
Голы: 0:1 – 15 Салах, 0:2 – 23 Коутиньо, 1:2 – 45 Окадзаки, 1:3 – 68 Хендерсон, 2:3 – 69 Варди.
 
«Лестер» – Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Марез (Грэй, 61), Ндиди, Кинг, Олбрайтон (Слимани, 80), Окадзаки (Ихеаначо, 74), Варди.
«Ливерпуль» Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Джан (Милнер, 74), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Старридж, 64), Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 79).
 
Предупреждения: Олбрайтон (17), Ндиди (22), Матип (45), Ловрен (56), Миньоле (72), Варди (90).

Источник — Sport.ua

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