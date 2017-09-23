Ливерпуль на выезде обыграл Лестер

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Андре Уорд объявил о завершении карьеры 23:26 — Eugene Karagutsa Уорд в першому поєдинку з Ковальовим переміг дуже спірно. Він весь бій бив по яйцям свого супроти...

Динамо и Верес без зрителей сыграли вничью 23:24 — gycb78 Та не тебе меня учить парнишка,молись на Суркиса и не забывай,что шубы ненавидят не только кроты 23:21 — Elblanko рахунок по грі. 23:20 — hoholin Ярмолу продали, дали будэ.... Вересе респект

Малиновский забил первый мяч за Генк в новом сезоне 23:19 — Roksana Malinovskaya Каждый гол твой красивый и шедевральный, ещё ни одного некрасивого гола не было<3